Yılın En Büyük Öğrenci Etkinliğine Davetlisiniz: Bilişim Teknolojileri Zirvesi Başlıyor!

2 hafta önce Dijifikir başvurularını başlatan ve 4 Aralık'ta finalistlerin belirlendiği Bilişim Teknolojileri Zirvesi, 16 - 17 Aralık'ta düzenlenecek 2022 etkinliği için kapılarını açmaya hazırlanıyor. İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzenenlenen etkinliğe sayılı günler kala kayıt oluşturarak dinleyiciler arasındaki yerinizi alabilirsiniz.

15. Bilişim Teknolojileri Zirvesi "Dijital Seçilim" temasında gerçekleşecek. Bu etkinliğin ana teması, teknolojinin değişimine ayak uyduramayan sektörlerin yok olması. Değerlendirmeyi yapacak olan kişiler ise kendi alanında uzman isimler olacak.

Bilişim Teknolojileri Zirvesi 5 farklı ana bölümden oluşuyor. Bu bölümler;

Oturumlar

BT Alanı

Interaktif Bölüm

Dijifikir

Sosyal Medya Ödülleri

2022 Bilişim Teknolojileri Zirvesi Daveti

Yılın En Büyük Öğrenci Etkinliklerinden 15. Bilişim Teknolojileri Zirvesi’ne Davetlisiniz!

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından 16-17 Aralık tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü’nde 15.si düzenlenecek olan Bilişim Teknolojileri Zirvesi bu sene C-Level Yöneticiler, uluslararası konuşmacılar ve fuaye alanıyla, “Dijital Seçilim” ana teması altında yaşadığımız çağda yarın karşımıza çıkacak teknolojinin sektörlere ve dolaylı olarak günlük hayatımıza getireceği değişiklikleri ve aynı zamanda bu değişime ayak uyduramayan sektörlerin yok olmasını inceliyoruz.

Bilişim Teknolojileri Zirvesi; Oturumlar, BT Alanı, İnteraktif Bölüm, Dijifikir ve Sosyal Medya Ödülleri olmak üzere 5 ana bölümden oluşuyor.

Bu yıl BTZ sahnesinde Paribu Danışma Kurulu Üyesi ve Öğretim Görevlisi Cemil Şinasi Türün, Yemeksepeti Market Genel Müdürü Bülent Dölek, Eski Silikon Vadisi Yöneticisi Taylan Yıldız, FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin gibi çok değerli isimlerin yer alacağı etkinlikte bu sene de yetkin konuşmacılar sizleri bekliyor olacak. Ayrıca şirket yetkilileriyle birebir görüşme imkanları, sürpriz çekilişler ve çok daha fazlasını kaçırmayın!

Kayıt olmak ve konuşmalar hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.