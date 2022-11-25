15. Bilişim Teknolojileri Zirvesi: E-İş Fikri Yarışması Başvuruları Başladı!

Bu sene 15.'si düzenlenecek olan Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde, günümüz teknolojilerinin sektörlere ve günlük hayatımıza etkisini ve değişimini inceleyecek. ''Dijital Seçilim'' ana temasında gerçekleşecek olan etkinlikte, teknolojinin değişimine ayak uyduramayan sektörlerin yok olması da ele alınacak.

Bilişim Teknolojileri Zirvesi 5 farklı ana bölümden oluşuyor. Bu bölümler;

Oturumlar

BT Alanı

Interaktif Bölüm

Dijifikir

Sosyal Medya Ödülleri

İTÜ İşletme Mühendisliği tarafından 1991 yılından beri düzenlenen etkinlilk 16 - 17 Aralık 2022 tarihinde hibrit gerçekleşecek. Her yıl ortalama 1.500 kişinin katıldığı ve 40.000'in üzerinde internet gösterimi alan etkinliğin, genç girişimcileri yatırımcılarla buluşturacağı E-İş Fikri yarışmasına başvurular başladı!

Dijikir Girişimcilik Yarışma İçin Hazırlanan Bülten

Nereye Baksa Fikir Görenler Aranıyor!

Dijifikir bilişim sektörüne yeni değerler katacak fikirler geliştirmeyi amaçlıyor. Sen de bir fikrim var diyorsan her türlü e-iş fikrinin yarışacağı bu yarışmaya başvurmak için elini çabuk tut!

15. Bilişim Teknolojileri Zirvesi kapsamında düzenlenecek olan Dijifikir, genç girişimcileri yatırımcılarla buluşturarak hayallerini gerçeğe dönüştürme şansı sağlayacak. Yarışmaya katılmak için hiçbir şart yok! Öğrenci olman ya da olmaman fark etmez, gerçekleşmesini istediğin bir girişim fikrinin olması yeterli.

Dijifikir takvimi

Son başvuru tarihi: 27 Kasım 2022

5 Finalist Belirlenmesi: 4 Aralık

Sunumlar ve yatırımcı buluşmaları: 16 Aralık

DİJİFİKİR yarışmasına başvuran yarışmacılar jüride bulunan akademisyenler ve yatırımcılar tarafından ön eleme aşamasından geçirilir ve 5 finalist belirlenir. Bu 5 finalist jüri karşısında 10 dakikalık sunumlarını yapmak için mentorler eşliğinde sunuma hazırlanır. Jüri üyeleri tarafından finalde belirlenen 3 girişim çeşitli ödüllere layık görülerek gerçeğe dönüşme fırsatı yakalar.

Dijifikir’e başvurmak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için; [email protected]