Bilkom, Fitbit'in Türkiye Distribütörü Oldu

Akıllı saat ve akıllı bileklik üreticisi Fitbit'in Türkiye distribütörlüğünü Bilkom üstlendi. Fitbit cihazları uzun pil ömrü, özellikleri ile dikkat çekiyor, tasarımları ile de göz dolduruyor.

Fitbit Ürünlerinin Türkiye’deki Yetkili Distribütörü Bilkom Oldu

Türkiye pazarında Bilkom güvencesiyle satışa sunulacak olan cihazlar arasında Fitbit Versa 2, Fitbit Versa Lite, Fitbit Charge 3 ve Fitbit Inspire HR olduğu açıklandı. Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya yaptığı açıklamada giyilebilir teknoloji ürünlerinin giderek daha fazla öne çıktığını vurguladı ve şu cümleleri söyledi:

"Biz de Bilkom olarak, tüketicilerin teknoloji yoluyla yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede giyilebilir teknolojideki liderliğimizi Fitbit’in sağlık ve fitness odaklılığı ile bir adım ileri taşıyor, sağlık ve aktif yaşam tutkunları için Fitbit’i portföyümüze katmaktan mutluluk duyuyoruz."

Fitbit'in ilerleyen zamanlarda tanıtacağı akıllı saat ve bileklikler kısa süre içerisinde ülkemizde de Bilkom güvencesi ile piyasaya sunulmuş olacak. Sizler Fitbit'in Türkiye distribütörünün Bilkom olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!