Bill Gates, 25 Yıl İçinde Dünyanın İlk Dolar Trilyoneri Olacak

Microsoft'un kurucularından Bill Gates, yaklaşık 20 yıldan bu yana dünyanın en zengin insanı ünvanını taşıyor. Henüz 31 yaşındayken bu ünvana kavuşan Gates, şimdi de dünyanın ilk dolar trilyoneri olabilir.

Gerçekleştirdiği teknoloji devrimleriyle bambaşka bir dünyanın kapısını aralayan Gates, şu sıralar varını yoğunu eşi Melinda Gates ile kurduğu Bill&Melinda Gates Vakfı'na veriyor.

1987'de henüz 31 yaşındayken dünyanın en genç milyarderi olan Gates, servetini her geçen gün katlamaya devam ediyor. Nitekim Oxfam'a göre, Gates'in önümüzdeki 25 yıl içinde 1 trilyon dolar servete ulaşması bekleniyor.

The Sunday Times Gazetesi'nin zenginler listesine göre Gates'in serveti yaklaşık 100 milyar dolar. Teknoloji devi, dünyanın ilk trilyoneri olmak için 900 milyar dolar daha kazanmak zorunda. Bu rakamın, oldukça astronomik gözükmesi bir kenara, bu güçlü iddiayı sürdürebilecek en yakın isim de Bill Gates'ten başkası değil.

Servetini Çocuklarına Bırakmayacak

Gates, daha önce yaptığı açıklamada, servetini çocuklarına bırakmayacağını söylemişti. Üç çocukları Jennifer, Phoebe ve Rory'nin hiçbir şey yapmadan bu büyük servete sahip olmasını istemeyen Gates, şöyle söylüyor: "Çocuklarımız harika bir eğitim görecek ve yoksun kalmamaları için biraz paraları olacak. Bu sayede hepsi iyi bir kariyer yapabilecek. Çocuklara çok büyük servetler bırakmak onların yararına değil. Sırf bu nedenle kendi yollarını çizmek, yeni bir şeyler yapmak istemeyebilirler. Bizim paramız en fakirlere yardım etmek için kullanılacak. Çocuklarım da bunu biliyor ve bununla gurur duyuyor"

Bill Gates, eşi Melinda Gates ile kendi ceplerinden 19 milyar dolar ödereyerek kurdukları ve herhangi bir kar amacı gütmeyen Bill&Melinda Gates Vakfı ile sıtma, açlık gibi küresel sorunları çözmek için etkin çalışmalar yürütüyor. Gates'in, 2000 yılında kurulan vakfa şu ana kadar 50 milyar doların üzerinde bağış yaptığı tahmin ediliyor.