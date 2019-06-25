Bill Gates: "Android'in Büyümesine Göz Yummak En Büyük Hatamdı"

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates, katıldığı bir programda kariyerinin en büyük hatasını açıkladı. Gates'e göre Android'in büyümesine göz yummak asla affedilemez bir sonuç doğurdu.

Bill Gates, Microsoft’taki en büyük hatasının Google’ın Android'i geliştirmesine izin vermek olduğunu söyledi. Android sisteminin şirkete 400 milyar dolar seviyesinde zarar ettirdiğini belirten Gates, normal şartlarda Android'in Apple'a karşı şansının olmadığını, bundan dolayı Microsoft'un kazanmasının daha olası olduğunu aktardı.

Açıklamasında "Bugüne kadarki en büyük hatam, Microsoft’a ait bir Android’in olmamasıdır. Android, Apple’ın standart olmayan bir telefon platformudur. O dönem içerisinde Microsoft’un kazanması doğal bir şeydi" şeklinde konuşan Bill Gates, Google'ın mobil platformunun 2007'de piyasaya sürülen iPhone'a açık bir alternatif haline geldiğini söyledi.

Windows Phone Teknoloji Olarak Geride Kaldı

Microsoft masaüstü yazılımlarında baskın güç olduğu için mobilde de büyük bir oyuncu olacağı düşünülüyordu. Windows Phone'un tüm hazırlıklarını yaptıklarını ve 2010'da Windows Phone 7'yi sunduklarında her şeyin geçtiğini aktaran Gates, teknoloji olarak güçsüz kaldıklarını ifade etti.

2017'de Windows Phone İptal Edildi

Şu anda 1,05 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en zengin şirketi olan Microsoft'un mobil platformuna ait projeleri 2017 yılında iptal ettiklerini hatırlatmak gerekiyor. Ancak kurucu Gates'in en büyük hatam Android'in gelişmesiydi demesi şirketin bazı durumlara hazır olduğunu düşündürüyor.