Bill Gates: Android Yerine Windows Phone Kullanacaktınız

New York Times DealBook Konferansı sırasında konuşan Bill Gates, sert bir başarısızlık ile sonuçlanan Windows Phone platformu hakkında garip açıklamalarda bulundu.

'Antitröst Davası Yüzünden Başarısız Olduk'

Geçmiş dönemlerde haksız rekabet konulu bazı davalar ile karşı karşıya kalan Microsoft, görünüşe göre bazı durumlardan oldukça şikayetçi. Konferans sırasında açıklama yapan Gates, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan soruşturmanın Microsoft için kötü zamanlara yol açtığını belirtiyor.

Bu soruşturmanın kendilerini uzun bir süre meşgul ettiğini ve bu nedenle mobil işletim sistemi tarafına fazla odaklanamadıklarını belirten Gates, bu yönde oldukça iddialı açıklamalarda da bulundu.

'Bugün Windows Mobile Kullanıyor Olacaktınız'

Gates yaptığı açıklamaların ardından "Antitröst davası olmasaydı bugün Android kullanmak yerine Windows Mobile kullanıyor olacaktınız." dedi. "Çok yakındık, çok fazla dikkatim dağıldı. Dikkat dağınıklığı yüzünden bunu mahvettim." diyen Gates, Motorola ile yarım kalan anlaşmalarının da kendilerini etkilediğini söyledi.

"Şimdi buradaki kimse Windows Mobile platformunu hiç duymadı. Ama buralarda bir yerlerde yüzlerce milyon dolara mal oldu." diyen Gates, daha önce yaptığı açıklamada bu girişimin 400 milyon dolara mal olduğunu belirtmişti.

Her ne olursa olsun, hepimiz bu başarısızlığın yalnızca davalardan ve dikkat dağınıklığından kaynaklanmadığını biliyoruz. Bu alanda iOS ve Android gibi rakipleri bulunan şirket, pazara geç ve eksik bir giriş yapmıştı. Yeterli desteği bulamayan şirket, ardından projeyi rafa kaldırdı.