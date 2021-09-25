Bill Gates'ten Bezos ve Musk Eleştirisi: Dünyada Yapacaklarımız Var

James Corden ile röportaj yapan Bill Gates, Bezos ve Musk'ı eleştirmeyi ihmal etmedi. Gates'in yorumları, Bezos ve Richard Branson'ın uzaya gitmesinden birkaç ay sonra geldi.

Bill Gates, James Corden ile yaptığı bir röportajda Jeff Bezos ve Elon Musk'ın uzayla olan meşguliyetinin doğru olmadığını söyledi.

Microsoft kurucusuyla yapılan Zoom röportajı, "The Late Late Show with James Corden"ın İklim Gecesi bölümünde yer aldı.

Gates, Corden bazı milyarderler hakkındaki düşüncelerini sorduğunda, "Bilmiyorum, Sıtma ve HIV gibi şeylere ve bu hastalıklardan kurtulmaya kafayı taktım ve muhtemelen kokteyl partilerinde hastalıklardan bahsederek insanları sıktım" şeklinde konuştu.

Uzay yolculuğuna ilgi duymadığını ifade eden hayırsever milyarder, "Uzay mı? Burada, Dünya'da yapacak çok işimiz var."

Corden ise Gates'in tepkisini bugüne kadar duyduğu "en klas yanık" olarak nitelendirerek Gates'le eğlenmeyi ihmal etmedi. Röportaj sırasında komedyen Corden, Gates'e "uzay gemisiyle dünyadan kaçmaya çalışmayan tek milyarder olduğu" için teşekkür etti.

Tonight on our special #ClimateNight episode, Bill Gates shares a very good reason for why you haven’t seen him in a rocket ship 🚀 pic.twitter.com/7C8cKarJl0 — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) September 23, 2021

Bill Gates, Bezos ve Musk'ı eleştirdi

Gates'in dünyadaki sorunlar hakkındaki yorumu, Musk'ın SpaceX şirketinin dünyanın ilk tamamen sivil yörünge görevi olan Inspiration4'ü tamamlamasından bir hafta sonra geldi.

Ayrıca Temmuz ayında Bezos ve Richard Branson özel jetlerini uzaya uçurdu. Milyarderler sadece kısa bir süreliğine uzayda olsalar da yolculukları milyarlarca dolara mal oldu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, milyarderlerin uzay yolculuğuna milyarlarca dolar harcadığını, ancak milyonlarca insanın dünyada aç kaldığını hatırlattı.

Hem Bezos hem de Musk, Dünya'nın iklim değişikliği sorunlarını dengelemek için uzayı kullanma planları konusunda açık sözlü. Musk, Mars'ı kolonileştirmeyi planlarken, Bezos ise karbon ağırlıklı endüstrileri diğer gezegenlere boşaltmak istiyor.

Musk henüz uzaya gitmemiş olsa da, çabalarının bir kısmını uzaya odakladığı için eleştiri almaya devam ediyor.

Musk, Inspiration4'le ilgili Netflix belgeselinde "Kaynaklarımızın büyük çoğunluğunu Dünya'daki sorunları çözmek için harcamalıyız. Ekonomimizin %99'undan fazlası Dünya'daki sorunları çözmeye adanmalı" demişti.

Bildiğiniz üzere Gates, halk sağlığına olan ilgisini uzun yıllardır dile getirmekte. Gates Vakfı, Sıtma ve HIV ile mücadelenin yanı sıra COVID-19 aşı eşitliğine odaklanan çabalara yüz milyonlarca dolar verdi. Vakfın bu çabası ise tüm dünyada Bill Gates'in aşı komplolarına dahil edilmesine yol açtı.