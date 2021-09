Bill Gates'ten Bezos ve Musk Eleştirisi: Dünyada Yapacaklarımız Var

James Corden ile röportaj yapan Bill Gates, Bezos ve Musk'ı eleştirmeyi ihmal etmedi. Gates'in yorumları, Bezos ve Richard Branson'ın uzaya gitmesinden birkaç ay sonra geldi.

Bill Gates, James Corden ile yaptığı bir röportajda Jeff Bezos ve Elon Musk'ın uzayla olan meşguliyetinin doğru olmadığını söyledi.

Microsoft kurucusuyla yapılan Zoom röportajı, "The Late Late Show with James Corden"ın İklim Gecesi bölümünde yer aldı.

Gates, Corden bazı milyarderler hakkındaki düşüncelerini sorduğunda, "Bilmiyorum, Sıtma ve HIV gibi şeylere ve bu hastalıklardan kurtulmaya kafayı taktım ve muhtemelen kokteyl partilerinde hastalıklardan bahsederek insanları sıktım" şeklinde konuştu.

Uzay yolculuğuna ilgi duymadığını ifade eden hayırsever milyarder, "Uzay mı? Burada, Dünya'da yapacak çok işimiz var."

Corden ise Gates'in tepkisini bugüne kadar duyduğu "en klas yanık" olarak nitelendirerek Gates'le eğlenmeyi ihmal etmedi. Röportaj sırasında komedyen Corden, Gates'e "uzay gemisiyle dünyadan kaçmaya çalışmayan tek milyarder olduğu" için teşekkür etti.

