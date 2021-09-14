Bill Gates'ten Bir Sonraki Pandemi Uyarısı Geldi

Bill Gates bir sonraki pandemi uyarısı ile gündemde. Bill & Melinda Gates Vakfı'nın yeni raporu, düşük ve yüksek gelirli ülkeler arasındaki aşı eşitsizliklerini "derin bir ahlaki öfke" yarattığını dile getiriyor.

Wall Street Journal'ın (WSJ) bildirdiğine göre, Bill Gates'i dünyanın bir sonraki pandemiye hazır olmadığını söylemeye sevk eden şey ise pandemiye tepki olarak bu tür eşitsizlikler oldu.

Gates, eşbaşkan olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'nın yıllık raporunu yayınlamasının ardından konuştu. 'Goalkeepers' (Kaleciler) başlıklı rapor, dünya çapında sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek için sağlık, eğitim, refah gibi çeşitli alanlardaki göstergeleri takip ediyor. Rapor, son iki yıldır COVID-19 pandemisinin dünya üzerindeki etkisini ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik ilerlemesini de inceliyor.

Bill Gates: Bir sonraki pandemiye hazır değiliz

Gates, tamamlanmış aşılardaki büyük farklılıklar örneğine atıfta bulunarak, WSJ'ye dünyanın 100 gün içinde yeni bir aşı üretebilecek ve ardından önümüzdeki 100 gün içinde tüm dünya için yeterli doz üretebilecek laboratuvarlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Ayrıca ülkeleri sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaya çağırdı ve 2015'te de yaptığı gibi COVID-19 ile savaşmak için üç ana noktaya dikkat çekti.

Rapor ayrıca, pandemiden kurtulan dünya genelinde görülen refah, eğitim ve istihdamdaki eşitsizliklere de dikkat çekiyor. Vakıf, 26,6 milyonu Sahra Altı Afrika'da olmak üzere, pandemi sırasında 33,9 milyon insanın aşırı yoksulluğa düştüğünü tahmin ediyor.

Yüksek gelirli ülkeler yavaş yavaş pandemi öncesi normale dönerken, bu ülkelerde kişi başına düşen gelir de tekrar yükselecek. Ancak rapora göre, düşük ve orta gelirli ülkelerin sadece üçte birinin ekonomileri, bu on yılın sonuna kadar kişi başına gelirleri etkileyerek ve 700 milyon insanı yoksulluk içinde tutarak toparlanacak.

Pandemi, kadınları ve çocukları erkeklere kıyasla orantısız şekilde etkiledi. Tahminlere göre, dünya genelinde erkeklerin normal işlerine dönmesi beklenirken, 2019'da istihdam edilen 13 milyondan fazla kadın dönemeyecek.

Gelecek çocuklar için parlak görünmüyor. Rapora göre, çocuklarda difteri, tetanoz ve boğmaca gibi bulaşıcı hastalıklar için aşılanma oranları en son 2005'te görülen seviyelere düştü. Rapora göre geçen yıl 30 milyon çocuk aşılarını yaptırmadı ve büyük ihtimalle yetişemeyecekler.