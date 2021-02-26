Bill Gates'ten Bitcoin Madenciliği Yapanlara Uyarı

Bitcoin madenciliği yapanlar dikkat. Microsoft'un kurucularından Bill Gates, Bitcoin madenciliği ile ilgili bir uyarı açıklaması yaptı.

Bitcoin Madenciliği Yapanlar Hakkında Uyarı

İlk defa bir yayına katılarak Clubhouse'da konuşma yapan Bill Gates, Bitcoin madenciliği ile ilgili yaptığı açıklamada madenciliğin çevre için zararlı olduğunu ve iklime zarar verdiğini duyurdu. Gates, bu zamana kadar hiç Bitcoin almadığını ve aşı gibi somut ürünler yaratan yatırımlar yaptığını söyledi.

Gates konuşmasında "Bitcoin’in transferinde, bugüne kadar bilinen en yüksek düzeyde elektrik harcanıyor. Eğer bu yeşil enerjiyse ve diğer kullanım alanların için fazlaysa o zaman belki sorun olmayabilir" cümlelerine yer verdi ve elektrik kullanımına vurgu yaptı.

“Bitcoin, insanlığın bildiği diğer işlem başına yöntemlerden daha fazla elektrik kullanıyor. Bu yüzden, iklim açısından pek de iyi bir şey değil" ifadelerini kullanan Gates, bugüne kadar hiç Bitcoin almadığını şu şekilde açıkladı:

"Yeşil elektrik tüketimi yapıyor ve diğer kullanımları geride bırakmıyorsa, belki sorun olmaz. Bitcoin'e karşı şüpheli gösterseniz bile para yatırmayı seçmedim. Sıtma aşıları satın alıyorum. Kızamık aşıları alıyorum. Ürün üreten şirketlere yatırım yapıyorum."

Bill Gates Vakfı Dijital Para Geliştiriyor

Bill Gates, vakfının düşük transfer ücretleri ile kendi dijital parasını geliştirdiğini duyurdu. Gates ayrıca, para birimi üretmenin başka yolları olduğunu ve Bill and Melinda Gates Vakfı'nın bu hizmetleri Hindistan ve Afrika'daki yoksul insanlar için kullanılabilir hale getirmeye çalıştığını söyledi.

Kripto paralara bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz diyebiliriz. Bitcoin başta olmak üzere tüm sanal paralar ile dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir insana bu sanal para birimiyle ödeme yapmak mümkün.

Bitcoin ve diğer alt coinlerden hiç satın aldınız mı? Bitcoin hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konudaki düşüncelerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden paylaşmayı unutmayın!

Bitcoin ve diğer alt coinlere olan ilginin tavan yapması ile birlikte şikayetlerde de artış yaşandı. Ülkemizde kripto para şikayetlerinde yıllık bazda yüzde 8 bin 619’lara varan artış yaşandığı açıklandı. Vatandaşlar en çok borsanın yükseldiği anda sistemin kapanmasından dolayı şikayetçi.