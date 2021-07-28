Bill Gates Bodrum'a Tatile Geldi: Rekor Hesap Ödedi

Bill Gates'in Bodrum tatili geçtiğimiz saatlerde magazin dünyasına düştü. Microsoft’un kurucusu Bill Gates, henüz adı bilinmeyen altı arkadaşıyla birlikte çıktığı yat turunda Bodrum'a da uğradı. Gözde tatil ilçesinde lüks bir otelde akşam yemeği yiyen Gates'in 80 bin TL hesap ödediği aktarıldı.

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Bill Gates birkaç gün önce Bodrum'u ziyaret etti. Gates, Bodrum'un Türkbükü sahili açıklarında demirli lüks yatı Leander ile Akdeniz turuna çıktı. Özel jetle Milas-Bodrum havalimanına gelen Gates, helikoptere binerek yat için yola çıktı.

Güneybatı Türk kasabasının el değmemiş kıyılarında yapılan bir gezinin ardından Gates, adı açıklanmayan altı arkadaşı eşliğinde Bodrum'daki lüks bir restoranda yemek yedi. Gates ve arkadaşları akşam yemeği için 9 bin 340 dolar (80 bin TL) ödedi.

Bill Gates'in Bodrum tatili birkaç saat sürdü

Bildiğiniz üzere Bodrum, Türkiye'nin en pahalı restoranlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor ve bazılarının lahmacun için 98 TL fiyat etiketine sahip olduğu bildiriliyor. Gates'in restoranda ne yediği henüz belli değil, ancak birkaç saatlik ziyaretinde Türk yemeklerini tattığına inanılıyor.

Microsoft'un kurucusu kısa Bodrum kaçamağının ardından, yatının Türkiye'nin güneyindeki Süveyş Kanalı yakınlarında adı açıklanmayan bir yere gittiği bildirildi. Ancak bu, milyarderin Türkiye'ye ilk ziyareti değildi. En son 2014 yılında bir başka popüler tatil beldesi olan Marmaris yakınlarındaki Bozburun'da eski eşi Melinda Gates ile tatil yapmıştı.

Türk ve yabancı turistler arasında oldukça popüler olan Bodrum, İngiliz kraliyetlerinden Tom Hanks ve Mark Zuckerberg'e kadar ünlülerin gözdesi.

Gates, geçen Nisan ayında Trakya'dan tarım arazisi satın aldığına dair söylentilerin çıkmasıyla Türkiye'de manşetlere konu olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı ise bunun doğru olmadığını şu sözlerle aktarmıştı: "Bill ve Melinda Gates Vakfı temsilcileri ziyarette bulunmuştur. Bakanlığımız ile önergede bahsi geçen Vakıf arasında ortak çalışma ya da ortak yürütülen bir çalışmamız bulunmamaktadır."

1975 yılında Microsoft'u kuran milyarder, hayır işlerine odaklanmak istediğini söyleyerek 2000 yılında şirketin CEO'luğundan istifa etti. O zamandan beri, COVID-19 pandemisine küresel müdahaleye bağışlar da dahil olmak üzere çeşitli hayırseverlik girişimlerinde kritik rol oynadı.