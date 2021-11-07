Bill Gates Çiçek Hastalığını Hedef Göstererek Dünyayı Uyardı

Bill Gates çiçek hastalığı ile biyoterörizme dikkat çekti. Bill Gates, hükümetlerin araştırma ve geliştirmeye milyarlarca dolar yatırım yaparak gelecekteki pandemilere ve çiçek hastalığı terör saldırılarına hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Düşünce kuruluşu Politika Değişimi için Sağlık Seçme Komitesi Başkanı Jeremy Hunt ile yaptığı görüşme sırasında Gates, bu tür olaylara nasıl yanıt verileceğini uygulamak için "mikrop oyunları" kullanılabileceğini önerdi.

Ayrıca milyar dolarlık yeni bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Pandemi Görev Gücü kurulması çağrısında bulundu.

"Gözetim yapan ve benim 'mikrop oyunları' dediğim şeyi yapan DSÖ düzeyinde bir pandemik Görev Gücü için muhtemelen yılda yaklaşık bir milyar alacak" dedi.

"Ya bir biyoterörist 10 havalimanına çiçek hastalığı getirirse? Biliyor musunuz, dünya buna nasıl tepki verir? Bugün yaşadıklarımızdan çok daha kötü olabilecek doğal kaynaklı salgınlar ve biyoterörizm kaynaklı salgınlar var ve yine de tıp bilimindeki ilerlemeler bize, bilirsiniz, çok daha iyi yapabileceğimiz araçlar vermeli. Yani bunun bir öncelik olacağını düşünebilirsiniz. Önümüzdeki yıl, küresel pandemik Görev Gücü de dahil olmak üzere bu tahsislerin yapılması gerekecek."

Bill Gates çiçek hastalığı ile biyoterörizme dikkat çekti

ABD ve İngiltere gibi ülkelerin bir sonraki salgına hazırlanmak için araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) "on milyarlarca" harcamak zorunda kalacağını da sözlerine ekledi.

Ancak araştırma pahalı olsa da, grip ve soğuk algınlığının ortadan kaldırılması gibi başka yeniliklere yol açabileceğini söyledi.

"Beş yıl içinde 'Bir sonraki pandemi için hazırız' adlı bir kitap yazabileceğimi umuyorum, ancak Ar-Ge'de on milyarlarca dolar alacak ve ABD ve İngiltere bunun bir parçası olacak" dedi.

Bill Gates ayrıca bir sonraki pandemiye hazır olmak için aşı üretiminin hızlanması gerektiğine inanıyor. "Bir sonraki pandemiye hazır olmak için yapmamız gereken çok sayıda Ar-Ge var: aşıları ucuza yapmak, büyük fabrikalara sahip olmak, gribi ortadan kaldırmak gibi. Kolunuzu ortaya koyun, pandemi olmadığı yıllarda bile inanılmaz derecede faydalı olacak." dedi.

Dünyanın en zengin dördüncü adamı, hayırsever olarak çalışmalarının bir parçası olarak pandemi hazırlığı hakkında konuşmaya devam edeceğini de söyledi.