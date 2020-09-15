Bill Gates Hangi COVID-19 Aşısının Onay Alacağını Söyledi

Bill Gates geliştirilmekte olan Koronavirüs aşılarından herhangi birinin Ekim ayından önce ABD’de onay alacağına inanmıyor. Bu, Kasım'dan önce pandemiye karşı aşının duyurulacağını söyleyen Başkan Trump için kötü bir haber.

Milyarder hayırsever Bill Gates geçen hafta CNBC’ye video konferans aracılığıyla katıldığı programda “Aşıların hiçbirinin Ekim ayının sonundan önce ABD’de onay alması muhtemel değil” dedi.

COVID-19 aşısı ne zaman dağıtılacak?

Gates Vakfı, Mart ayında Pfizer dahil olmak üzere çeşitli ilaç şirketleriyle koronavirüs aşısı geliştirmek için bir işbirliği yaptığını duyurmuştu. Son yıllarda diğer aşıların geliştirilmesi için de Pfizer’a milyonlarca dolarlık hibe veren Gates, Pfizer aşısını şöyle yorumluyor:

"Her şey yolunda giderse Ekim ayı sonuna kadar acil durum kullanım lisansını alabilecek tek aşı Pfizer olacak. Aşıların hiçbirinin Ekim ayının sonundan önce ABD’de onay alması muhtemel değil"

Gates: En umut verici COVID-19 aşısını Pfizer geliştiriyor

Pfizer CEO’su Albert Bourla koronavirüs aşısının geç aşama testlerinde olduğunu ve güvenli olduğu tespit edilirse yıl sonundan önce Amerikalılara dağıtılabileceğini söyledi.

Pfizer'in COVID-19 aşısı Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanırsa yüz binlerce doz dağıtmaya hazır. Şirketin Ekim ayı sonuna kadar aşama denemelerine devam edeceğini de belirtelim.

DSÖ ile çalışmaların devam ettiğini söyleyen Gates bu aşı denemeleri hakkında “Hem birinci hem de ikinci aşamada iyi antikor seviyeleri görüyoruz, bu yüzden oldukça umutluyuz” dedi.

Tüm bu aşı çalışmalarının haricinde Rusya ve Çin, bazı Batılı tıp uzmanları tarafından şüpheyle karşılanmasına rağmen kendi aşılarının kullanımını onayladılar. Şimdilik farklı ülkelere dağıtılması gündemde olmayan Rus ve Çin aşılarının ne kadar etkili olduğu bilinmiyor. Peki ya Türkiye COVID-19 aşısı üretiminde neler yapıyor?