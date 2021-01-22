Bill Gates COVID-19 Aşısı Oldu: Kendimi Harika Hissediyorum

Bill Gates COVID-19 aşısı oldu. Koronavirüs pandemisine ve aşılara dair yaptığı açıklamalarla gündem olmayı başaran milyarder, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla aşı olduğunu duyurdu.

Pandeminin en başından beri sosyal medya gündeminde olan hayırsever milyarder Bill Gates Koronavirüs aşısı yaptırdığını duyurdu. Salgınla mücadele etmek için aşı yaptırmaya dikkat çeken Gates, ilk aşı dozunu aldı.

Sosyal medya adreslerinden paylaştığı bir fotoğrafta aşı yaptırdığını açıklayan Microsoft'un kurucusu, fotoğrafın bu hafta çekildiğini ve kendini harika hissettiğini söyledi.

Washington eyaleti aşı dağıtım programının 1. aşamasında olan Gates, 65 yaş üstü olmanın avantajlarını değerlendirdiğini aktardı.

Gates tweet'inde -kendisinden bahsetmeden- sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Milyarder hayırsever yayınladığı tweet'te, "Bu hafta ilk dozumu aldım ve harika hissediyorum." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"65 olmanın faydalarından biri de COVID-19 aşısı için uygun olmam. Bu hafta ilk dozumu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim insanlarına, deneme katılımcılarına, düzenleyicilere ve önde gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz."

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd — Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021

Bill Gates Koronavirüs aşısı yaptırdı

Bill and Melinda Gates Vakfı, aşı geliştirme ve dağıtımı da dahil olmak üzere COVID-19 girişimleri için yüz milyonlarca dolarlık finansman sağlamasıyla dikkat çekiyor. Dünya genelinde aşılamaya vurgu yapan Gates, son zamanlarda sosyal medya komplolarına bolca kurban oldu.

Yıllar önce yaptığı bir TED konuşmasında böyle bir salgın olasılığı konusunda uyarıda bulunan Gates; 2020 yılında genellikle salgın açıklamaları yaparak ön plana çıktı.

Aşıların gelişimi benzeri görülmemiş bir hızda ilerledikçe, tedavilere Gates'in katılımı hakkındaki dezenformasyon da yayıldı. Bu da sosyal medya komplo teorisyenlerinin güçlenmesine yol açtı. Geçtiğimiz günlerde New York Times'a konuşan Melinda Gates, kendisinin ve kocasının hedef alındığı gerçeğinin farkında olduklarını dile getirdi.

İnternette yayılan tuhaf teorilerin arasında en popüler olanı ise aşılarda çip olduğu iddiasıydı. Twitter başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformu kullanıcısı, aşı yoluyla mikroçip yerleştirmede Gates'in parmağın olduğunu düşündü.

Tüm bunlara karşı sağlık çalışanları ve bilim insanlarıyla birlikte olmaya devam edecek gibi görünen Bill Gates'in ikinci aşı dozunu ise önümüzdeki ay alması bekleniyor.