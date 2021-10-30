Bill Gates Doğum Günü Kutlaması İçin Fethiye'de Koy Kapattı

Bill Gates doğum günü için Fethiye'ye geldi. Fethiye'nin en meşhur koylarından birini kapatarak güzel bir gün geçiren Gates ayrıca Amazon kurucusu Jeff Bezos'u da misafir etti.

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Bill Gates, doğum gününü kutlamak için Fethiye'ye geldi. Magazin dünyasına bomba gibi düşen habere göre Gates, Fethiye’de koy kapatıp doğum gününü kutladı. Gates’in ayrıca Fethiye'de Jeff Bezos'ı misafir ettiği öğrenildi.

Bill Gates doğum günü için Fethiye'de

Microsoft'un kurucusu ve yıllar boyunca yaptığı hayırsever yardımlarıyla tanınan Bill Gates, geçtiğimiz Çarşamba günü Türkiye açıklarına geldi. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Büyük Boncuklu Koyu'nda bulunan Sea Me Beach'i kapattığı öğrenilen milyarderin, Ege'de tatil yapan Amazon ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos ile buluştuğu aktarıldı.

Gökova'da bulunan Bezos, ilk olarak helikopterle Bill Gates'in haftalık 1 milyon 800 bin euroya kiraladığı ve Fethiye açıklarında bulunan 107 metrelik "Lana" isimli yatına seyahat etti.

Yatta birlikte zaman geçiren Amerikalı girişimciler daha sonra ise bir sürat motoruyla önceden kapatılan Büyük Boncuklu Koyu'ndaki Sea Me Beach'e geldi. 28 Ekim olan doğum gününü bir gün önce kutlayan Gates'in, Bezos'un yanı sıra 50 ayrı konuğu olduğu ifade edildi.

Neredeyse 4 saat boyunca süren doğum günü partisinde, işletmeye özel suşi ve pizzanın yanı sıra Akdeniz'in deniz ürünleri ikram edildi. Doğum gününe özel şampanya patlatmayı da ihmal etmeyen Microsoft kurucusu, kutlamanın ardından Lana isimli yatına döndü.

Bezos daha sonra özel helikopterle Gökova'daki tatil bölgesine giderken, Gates ise mega yatıyla Fethiye koylarında gezintiye devam etti.

Magazin dünyasını sallayan bu parti için üst düzey önlemler alındığının da altı çizildi. Kutlama sürecinde beach çalışanlarının telefonlarını kullanmalarına izin verilmediği ve ayrıca Bill Gates'in korumalarının çevrede kuş uçurtmadıkları dile getirildi.

Bill Gates Bodrum'a da gelmişti

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Bill Gates birkaç gün önce Bodrum'u ziyaret etti. Gates, Bodrum'un Türkbükü sahili açıklarında demirli lüks yatı Leander ile Akdeniz turuna çıktı. Özel jetle Milas-Bodrum havalimanına gelen Gates, helikoptere binerek yat için yola çıktı.

Güneybatı Türk kasabasının el değmemiş kıyılarında yapılan bir gezinin ardından Gates, adı açıklanmayan altı arkadaşı eşliğinde Bodrum'daki lüks bir restoranda yemek yedi. Gates ve arkadaşları akşam yemeği için 9 bin 340 dolar (80 bin TL) ödedi.