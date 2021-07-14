Bill Gates'ten Evlilik İtirafı Geldi: Ben Suçluyum

Milyarderler kampındaki Bill Gates'ten evlilik itirafı geldi. Kameralara kapalı bir oturumda konuşan Gates'in iklim değişikliğinden evliliğine kadar çok çeşitli konulara değindiği ifade edildi. Eski Microsoft CEO'sunun boşanma sürecinde hatasını kabul ettiği ve Melinda Gates'in suçsuz olduğunu söylediği aktarıldı.

Bill Gates, geçen hafta düzenlenen "milyarderler yaz kampı"nda boşanma süreciyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Gizli olarak düzenlenen konferansta, Microsoft kurucusunun ağlamanın eşiğinde olduğunu iddia edildi.

Gates'in iklim değişikliği üzerine konuşmasını ele alan kayıt dışı bir soru-cevap oturumu sırasında CNBC sunucusu Becky Quick, 27 yıllık eşi Melinda'dan boşanmasını ve Gates Vakfının geleceğini sordu.

Oturumda bulunan bir katılımcı, "Evililiği bozduğunu kabul etti. Temelde (boşanmanın) onun hatası olduğu gerçeğine atıfta bulundu” ifadelerini kullandı. Katılımcı açıklamasında, "Bu konuda biraz duygusal görünüyordu. Gözyaşı dökmenin eşiğindeydi diye düşünüyorum" dedi.

Katılımcıların tümü Gates'in genel tutumundan etkilenmedi, ancak bir konuk, teknoloji kralının kaldığı süre boyunca "telaşlı" göründüğünü ve yanına gelip onunla konuşmaya çalışan diğer katılımcıları uzaklaştırdığını söyledi. Kaynaklar ayrıca Quick'in ve gazetecilerin haricinde odada başka birinin bulunmadığı aktardı.

Milyarderler kampındaki Bill Gates'ten evlilik itirafı

Son zamanlarda bazı skandallarla boğuşan Microsoft kurucu ortağı, bilinenin aksine daha az gurur verici birisi olabilir. New York Times ve Wall Street Journal raporları, Gates'in zaman zaman iş yerine sinirli biri olduğunu ve kendisi için kadın çalışanlarına yönelim gösterdiğini iddia ediyordu.

Birkaç eski mühendis The Times'a verdiği demeçte "beceriksiz" ve "sorgulanabilir" davranışlar sergilediğini söylemişti. Ayrıca vakfının kadınların güçlenmesi girişimi üzerinde çalışmasına rağmen, eşini küçümsediğini ve Gates Vakfı toplantılarında aşırı baskın olduğunu dile getirilmişti.

Eski Allen & Co.Başkanı Herb Allen'ın ev sahipliğinde düzenlenen özel akşam yemeği konferasında Gates'e ek olarak Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg gibi bazı teknoloji milyarderlerinin de olduğu ifade edildi.

Gates'in bu isimlerle konulup konuşmadığı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak Variety'nin hazırladığı rapor Bill Gates'in, Zuckerberg ile yürürken ve konuşurken görüldüğünü bildirdi. Zuckerberg ile olan bu konuşmanın sonrasında ise Gates, boşanması hakkında konuşmadan önce iklim değişikliğiyle ilgili bir milyarderlere kritik bir çağrıda bulundu.