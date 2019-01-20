Bill Gates, Hamburger Kuyruğunda Görüldü!

Microsoft'un kurucusu ve milyarder iş adamı Bill Gates bu kez 3 dolarlık hamburger sırasında beklerkenki fotoğrafı ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

63 yaşındaki Gates'in 3 dolarlık hamburger kuyruğunda beklemesi görenleri şaşırtsa da bizce takdir etmek lazım. Nitekim adam koskoca milyarder ama hala insanlar ile iç içe sıra bekliyor.

O anları bir Facebook kullanıcısının kişisel hesabında paylaşımından sonra Microsoft grubu da internette yayınlamaktan çekinmedi. Çekilen görüntü hakkında bir çok kullanıcı sosyal medyada yorum yağdırdı. Yapılan yorumlarda pek çok kişi Gates’i “Bizden biri” diyerek takdir etmesi gözlerimizden kaçmadı.

Kişisel serveti 105.1 milyar doları bulan Bill Gates'in canı hamburger çekmiş olabilir gayet doğal ancak diğer insanlar ile birlikte beklemesi şaşırtıcı. Sonuçta Gates'in emrinde çalışan bir sürü yardımcısı var ama hamburgeri kendisi sırada bekleyerek alması ilginç gerçekten.

Sizler Bill Gates'in sırada bekleyip hamburger alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizlere yorumlar bölümü aracılığı ile düşüncelerinizi kolayca aktarmayı unutmayın!

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