Bill Gates, Huawei'nin Arkasında Durdu

Microsoft Kurucusu Bill Gates, son zamanlarda oldukça büyük sorunlar ile uğraşan Huawei hakkında açıklamalarda bulundu.

"Her Zaman Yenilikçi Bir Şirket Oldu"

Amerika tarafından casusluk iddiaları ile ambargo uygulanan Huawei, son zamanlarda hem mobil tarafta hem de diğer alanlarda önemli sorunlar ile karşı karşıya. Geçici lisans sayesinde kısıtlı olarak ticarete devam eden Huawei için önemli bir isimden destek açıklamaları geldi.

Dünyanın en zengin isimleri arasında bulunan Bill Gates, New York Times ile yaptığı röportaj sırasında Huawei konusuna da değindi. Çin ve Amerika arasında yaşanan ticaret savaşlarının anlamsız olduğunu söyleyen Gates, bunun her iki ülke için de sorunlar yarattığını dile getirdi.

Gates, Huawei için yapılan casusluk iddlalarının içinin boş olduğunu ve bu ürünlerin tarafsız testlerden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"Huawei, düşük maliyetli 5G ürünleri üretiyor ve diğer şirketlerle rekabet ediyor. Bu rekabet diğer şirketlerin de fiyatalrını indirmesine neden oluyor. Bu, iyi bir şey. Huawei, her zaman yenilikçi bir şirket oldu." diyen Gates, atılan adımların rekabet açısından çok da sağlıklı olmadığı görüşünde.