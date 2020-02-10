Bill Gates'in Hidrojenle Çalışan 644 Milyon Dolarlık Yeni Yatı

Bill Gates son on yıldır eşiyle birlikte hayır kurumuna odaklanmış olabilir ancak görünen o ki zevkinden de ödün vermek istemiyor. The Telegraph'ın hazırladığı habere göre Gates, geçtiğimiz günlerde 644 milyon dolar değerinde bir yat satın aldı.

112 metre uzunluğundaki Sinot Aqua isimli yatın 14 konuk ve 31 kişilik mürettebatlık beş güvertesi bulunuyor. Ev sinemasına dönüşen bir güverte salonu, spa, spor salonu, güzellik salonu, helikopter pisti ve yatın yanında özel bir gözlemevi güvertesi de dahil olmak üzere birçok olanağı içerisinde barındırıyor.

Ayrıca yatın iki büyük hidrojen tankı ile beslenen iki adet 1MW motoru, yata maksimum 35 km/s hız ve toplamda 3.750 mil menzil sağlıyor. Tüm bu lükse rağmen Sinot Aqua'nın tamamen hidrojenle çalışıyor olması onu çevre dostu hale getiriyor.