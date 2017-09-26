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  4. Bill Gates’in iPhone İnadı Tam Gaz Devam Ediyor

Bill Gates’in iPhone İnadı Tam Gaz Devam Ediyor

Bill Gates’in iPhone İnadı Tam Gaz Devam Ediyor
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil

Microsoft’un kurucu ortağı ve eski CEO’su Bill Gates’in iPhone inadı devam ediyor. Gates verdiği son röportajda, yakın zamanda bir Android telefona geçtiğini ve iPhone hakkındaki görüşlerinin değişmediğini söyledi.

Apple’ın kurucusu Steve Jobs ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates.. İkisi de gerçekleştirdikleri teknoloji devrimleriyle farklı bir dönemin kapısını araladı. Jobs ile Gates’in ortak özellikleri yalnızca bu kadarla sınırlı değil.
Birbirlerini her zaman sıkı bir rakip olarak gördüklerini söyleyen ikili, aynı zamanda çok iyi birer arkadaştı.

Bu dostluk anısına Bill Gates’in bir iPhone kullanıcısı olmasını bekleyebilir miyiz? Sonuç olarak Windows telefonlar tozlu raflarda unutulmaya doğru gidiyor. Dolayısıyla iPhone iyi bir seçim olabilir. Anlaşılan, Bill Gates farklı düşünüyor.

Steve Jobs ve Bill Gates

Microsoft’un kurucusu Bill Gates verdiği son röportajda, Windows tabanlı bilgisayar kullanmaya devam ettiğini ve yakın bir zamanda (Windows Phone’dan) Android telefona geçtiğini ifade etti.

Microsoft’un mağazalarında, Samsung Galaxy S8 ve S8+ cihazlarının satıldığını düşünürsek, Bill Gates’in Android telefonlara geçişi oldukça normal gözüküyor.

Röportajda Bill Gates’e kaç telefona sahip olduğunu da soruldu. Zira, yoğun iş temposuna sahip birçok insan iki telefon kullanabiliyor. Ancak Gates’in cevabı hayır oldu: “İkinci bir telefonum yok. Dolayısıyla iPhone’um da yok.”

Bu durum, Microsoft CEO'su Satya Nadella ile hafif bir farklılık oluşturuyor. Nadella, birkaç yıl önce tanıttığı yeni Microsoft Outlook e- posta servisini, lansmanda kullandığı iPhone yardımıyla sergilemişti.

Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak da bu konuda Gates’ten farklı düşünüyor. Wozniak, 2012 yılında yaptığı açıklamada iPhone ve Android telefonları birlikte kullandığını söylemişti.

Bakalım Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone X, Bill Gates’i etkilemeyi başarabilecek mi? Bana sorarsanız, hiç sanmıyorum.

Bill Gates’in iPhone inadı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

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ETİKETLER: Android Steve Jobs Bill Gates apple iphone

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