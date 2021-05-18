Bill Gates Kadın Çalışanlara Yönelim Gösterdi İddiası

Bill Gates'in kadın çalışanlara yönelim gösterdiği iddia edildi. New York Times ve Wall Street Journal'dan gelen bazı raporlar, hayırsever Bill Gates'in bilmediğimiz bir tarafına dikkat çekiyor. İddialara göre Gates, evlendikten 6 yıl sonra 2000 yılında şirketteki kadınlara ilgi duymuş olabilir.

Bill Gates, onlarca yıldır teknoloji dünyasının önemli ismi ve hoş bir hayırsever olarak tanınır hale geldi. Tesla CEO'su Elon Musk veya Twitter yöneticisi Jack Dorsey'in aksine Gates; tehditkar veya sorun yaratan birisi olarak görünmüyordu.

Gates, zengin olmaya başladıkça, servetinin yarısını The Giving Pledge aracılığıyla vermeyi taahhüt etti ve sağlık hizmetlerine büyük yatırımlar yaptı. Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla iklim krizini ele alarak yardımsever kişiliği geliştirmeye devam etti.

Bill Gates'in Microsoft'taki kadın çalışanlara yönelimi

27 yıllık eşinden boşanmayı bekleyen teknoloji milyarderi hakkındaki yeni raporlar, "daha az gurur verici" birisi olduğunu gösteriyor. New York Times ve Wall Street Journal raporları, Gates'in zaman zaman iş yerine sinirli biri olduğunu ve kendisi için kadın çalışanlarına yönelim gösterdiğini iddia ediyor.

Gates ailesinin 27 yıllık evliliği düşünüldüğünde, Bill Gates'in "çalışanlara yönelim göstermesi" şaşırtıcı gelmeyebilir. Bilmeyenler için Gates, 1987'de Microsoft'ta pazarlama müdürü olarak işe başladıktan sonra Melinda French ile tanıştı ve ardından evlenme kararı aldılar.

Geçtiğimiz gün gelen bir iddia, Microsoft yönetim kurulunun, 2000 yılında bir şirket çalışanıyla ilişkiye girdiğini iddia eden Gates'e soruşturmak için hukuk firmasını tutulduğunu bildirdi. Bu, Gates'in kendi kurduğu şirketten kovulabileceği anlamına geliyor. Şirket soruşturmayı onaylarken, Gates ailesinin bir temsilcisi ise olayı kabul etti.

Birkaç eski mühendis The Times'a verdiği demeçte "beceriksiz" ve "sorgulanabilir" davranışlar sergilediğini söyledi. Ayrıca vakfının kadınların güçlenmesi girişimi üzerinde çalışmasına rağmen, eşini küçümsediğini ve Gates Vakfı toplantılarında aşırı baskın olduğunu dile getirdi.

Tüm bu iddialara ek olarak The Journal, Gates'in finans uzmanı Jeffrey Epstein ile görüşmeye istekli olduğunu dile getirdi. Hatta Epstein'in 2019'da boşanma için Gates'e akıl verdiği belirtildi. (Bilmeyenler için Epstein, New York'ta küçük çocukları taciz etmek ve fuhuş nedeniyle tutuklanmış birisi.)

Gates, Epstein'ın ölümünden sonra, onunla tanışmanın bir hata olduğunu söyledi. 2019 yılındaki açıklamasında Gates, Epstein'ın hayırseverlikle ilgili fikirlerini değerlendirdiğini ancak bazı konularda haksız olduğunu belirtti.