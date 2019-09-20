Bill Gates: "Kalkınma Konusunda Çin Örnek Alınmalı"

Başta kalkınma olmak üzere sağlık, işsizlik ve gençlere yatırım konularında Çin'i öven Bill Gates, bu ülkeyle daha fazla anlaşma yapacaklarını duyurdu.

Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından yayınlanan raporda Bill Gates'in Çin'i övmesi dikkatlerden kaçmadı. Özellikle son yıllarda Çin'in dünya pazarına açılan bir ülke olduğunu dile getiren Gates, dünya çapında sağlık ve kalkınma alanlarında büyük ilerleme kaydedilmesine rağmen, eşitsizlik sorunun bir türlü çözülemediğini de sözlerine ekledi.

Çin’in sağlık ve eğitim refahını artırma ve eşitsizlik sorununu çözme gibi alanlarda üstün çalışmalar yürüttüğünü dile getiren ünlü girişimci, vakıf olarak daha fazla anlaşma sağlanacağının altını çizdi. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine bağlı kalmak istemediğini belirten Gates, ekonomisi güçlü bir ülkeye güven duyuyor.

Çin ile Yeni Projeler Kapıda mı?

Sağlık, dijital finans ve tarım gibi alanlarda vakfın daha fazla iş birliği yaptığını duyuran Bill Gates, Afrika'da yaptığı milyonluk yardım projeleriyle de biliniyor. Bu projelerine Çin'den destek almayı bekleyen Gates'in daha farklı amaçlara da yönelebileceği düşünülüyor. Peki ya sizce ünlü milyarderin Çin ile anlaşma yapma isteğinin nedeni ne olabilir?