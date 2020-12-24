Bill Gates’ten Sevindiren Koronavirüs Açıklaması!

Yeni tip koronavirüs, geçen yıldan bu yana dünyanın dört bir yanına tehdit saçmaya devam etse de Bill Gates’ten hayatı normale döndürecek iyi haberler var. 2021 yılında eski hayatlarımıza yeniden kavuşmamızın mümkün olabileceğini ileri süren Gates, ele aldığı blog yazısında 2021 yılı için tahminlerini paylaşarak önemli bir koronavirüs açıklaması yaptı.

Bill Gates’in 2021 Yılı İçin Yaptığı Koronavirüs Açıklaması

Gates, blog yazısının başlangıcında 2020 yılını değerlendirirken “Bu çok yıkıcı bir yıl oldu. COVID-19 salgınında 1,6 milyondan fazla insan hayatını kaybetti, 75 milyondan fazla vaka görüldü ve onlarca trilyon dolar zarar edildi. Milyonlarca insan işsiz kaldı ve faturalarını ödemekte zorluk çekiyor. Bir milyardan fazla çocuk okula gidemediği için en önemli zamanını değerlendirmekten geri kaldı” ifadelerini kullandı.

Microsoft’un kurucularından biri olan Gates, 2020’de yaşadığımız onca felakete rağmen iyi haberlerin hala var olduğunu söyledi. Gates, bu yıl vaktinin çoğunun dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarıyla COVID-19'u bitirme üzerinde çalışarak geçirdiğini belirtti. 2020'deki bilimsel ilerlemelerin hızını düşündüğünde şaşkına döndüğünü dile getiren Gates, insanların bu zamana kadar hiçbir hastalıkta COVID-19'da kaydettiği ilerleme kadar ilerleme kaydetmediğini söyledi. Ona göre normal şartlar altında aşı geliştirmek 10 yıl kadar bir zaman alabilirdi ancak şu an tüm dünyada etkisini sürdüren virüs için bir yıldan daha az bir sürede birden fazla aşı geliştirildi.

Henüz bütün bu olayların bitmediğini belirten Gates şu an odaklanılması gereken bir mutasyon sorununun olduğunu da söyledi. Virüsün daha hızlı yayılmaya başladığının görüldüğünü ifade etti fakat umudu yitirmemek için hala iki etkili nedenin olduğunu söyledi. Birinci maskeler, sosyal mesafe ve diğer önlemlerin virüsün yayılma hızını azaltabilmesidir. İkincisi ise aşıların 2021’in bahar aylarına doğru etkisini göstermeye başlayacak olmasıdır.

Salgın döneminde oldukça ön planda olan Gates, 2021 yılını 2020 yılından daha güvenli hale getirmeye yardımcı olacak üç unsuru ayrıntılı olarak ele aldı. Geçtiğimiz günlerde Moderna’nın aşısı ile Pfizer ve BioNTech’in aşısının FDA’dan onay almasının ve her ikisinin de klinik testlerde %94’lük bir başarı oranına sahip olmasının gelecekteki aşı çalışmalarını iyi anlamda etkileyeceğini belirtti. Gates’e göre şu anda mevcut aşılarının büyük bir kısmı, örnekte verdiği iki aşının saldırdığı aynı hedefe saldırıyor.

Microsoft’un kurucusu tarafından ortaya atılan başka bir unsur ise koronavirüs testi ile ilgili. Bugün en doğru sonuç veren test PCR testidir. Bu test çoğu insanın gözünde iyi bir deneyim olmaktan bir hayli uzaktır. Gates’e göre aşı çalışmaları işe yararsa önümüzdeki yıl içerisinde bu testlere artık gerek kalmayabilir.