Bill Gates Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi!

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken çok sayıda ilaç şirketi tarafından COVID-19'a karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Peki, COVID-19 aşısı ne zaman çıkacak? Yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Bill Gates, COVID-19 aşılarının ne zaman çıkacağı ile ilgili tahminde bulundu.

Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Bill Gates, katıldığı bir televizyon programında COVID-19 aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bill Gates, konu ile ilgili yaptığı açıklamda, “Bence bu yılın sonunda tedavi bilimi çok büyük bir fark yaratacak. 2021’in ilk yarısında aşıların ilk versiyonları onaylanacaktır. 2021’in sonunda eğer insanlar aşı olmayı kabul ederlerse, varlıklı ülkelerde hastalığın bulaşmasını durdurabiliriz ve belki de ondan 9 ay sonra bütün dünyada salgını bitirebiliriz" dedi.

Bill Gates, "Bence aşılar kadar çok konuşulmayan ama konuşulması gereken bir diğer önemli detay da tedavi bilimi olacak. Tedavilerdeki değişim ile ölümlerde yüzde 80 ve yüzde 90’dan fazla düşüş görüleceğini öngörüyorum” ifadelerini kullandı.

Gates, "Şu ana kadar gördüğümüz hiçbir aşı örneği tek dozluk değil. Bütün bu aşılar çok dozlu aşılardan oluşuyor. Eğer yetişkinlere bakarsak, istediğimiz korumayı sağlaması için aşıların iki dozdan fazla olacak şekilde kullanılması gerekecek” şeklinde konuştu.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 23 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 223.315 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.563'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 206.365 olarak açıklandı.