Bill Gates'ten Koronavirüs Aşısının Dağıtımı Açıklaması

Uluslararası AIDS Derneği tarafından düzenlenen video konferansınına katılan Bill Gates, yeni tip koronavirüs aşısının dağıtımı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Gates, COVID-19 aşısının en çok ihtiyaç duyan ülkelere verilmesi gerektiğini söyledi.

Bill Gates'in Koronavirüs Aşısının Dağıtımı Hakkında Açıklaması

Yeni tip koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürüyor ve vakaların tekrar hızlı bir şekilde artması nedeni ile birçok ülke ikinci dalga ile karşı karşıya kaldı. Çok sayıda ilaç şirketi tarafından yeni tip koronavirüs için aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Peki, COVID-19 aşısı piyasaya sürüldüğünde dağıtımı nasıl olacak?

Uluslararası AIDS Derneği tarafından düzenlenen video konferansınına katılan Bill Gates, COVID-19 aşısının dağıtımının nasıl olması gerektiği ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. COVID-19 aşısının nasıl dağıtılması gerektiği ile ilgili bir öneri sunan Bill Gates, COVID-19 aşısının en yüksek teklif verene değil, en çok ihtiyaç duyan ülkelere temin edilmesi gerektiğini söyledi.

Bill Gates, “Eğer ilaç ve aşıyı en çok ihtiyaç duyulan yerler yerine en yüksek teklif sunanlara verirsek, çok daha uzun ve ölümcül bir pandemi bizi bekliyor. Liderlerin bu zor kararı sadece pazar faktörlerine göre değil, eşit dağıtımı baz alarak vermesi gerekiyor” dedi.

Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz haftalarda Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı çıkış tarihi ile ilgili çok önemli bir bilgi paylaşmıştı. DSÖ, 2021 yılının sonuna kadar iki milyar doz aşının dağıtımının planlandığını açıklamıştı.

