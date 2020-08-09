Bill Gates Koronavirüsün Ne Zaman Biteceğini Açıkladı

Bill Gates, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün ne zaman biteceği ile ilgili tahminde bulundu. Dünya genelinde 700 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs ne zaman bitecek? İşte Bill Gates koronavirüsün bitiş tarihi ile ilgili açıklaması!

Bill Gates Koronavirüsün Ne Zaman Sona Ereceğini Duyurdu

Çok sayıda ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ediyor. Koronavirüs aşı ve ilaç çalışmaları, salgının sona ermesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, yeni tip koronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Bill Gates, yeni tip koronavirüs salgınının ne zaman biteceğine dair tahminde bulundu.

Microsoft'un kurucuğu ortağı Bill Gates yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının zengin ülkeler için 2021 yılının sonunda, diğer ülkeler için ise 2022 yılının sonunda sona ereceğini ifade etti. Dünya genelinde 160'dan fazla aşı çalışması olduğunu belirten Bill Gates, aşı ve ilaç konusunda oldukça etkileyici gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Çin ve Rusya'da düzenleyicilerin aşıların güvenli ve etkili olduğunu bilmeden insanlara aşı yapılmasına izin verebileceğini belirten Bill Gates, bu durumdan endişe duyduğunu ifade etti. Gates, geçtiğimiz ay Business Insider'a yaptığı açıklamada, bilim insanlarının çok etkili ve çok güvenli bir aşı geliştireceğinden emin olduğunu söyledi.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 8 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 239.622 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.829'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 222.656 olarak açıklandı.