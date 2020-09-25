Bill Gates Açıkladı: Koronavirüs Ne Zaman Bitecek?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile dünya genelinde toplamda 900 binden fazla insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan yeni tip koronavirüse yakalandı. COVID-19'a karşı aşı ve ilaç çalışmaları ise devam ediyor. Peki, koronavirüs ne zaman bitecek? Bill Gates, yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgının ne zaman biteceği ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Bill Gates tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Bill Gates'ten Koronavirüs Ne Zaman Bitecek Sorusuna Yanıt

Uzmanlar, havaların soğumaya başlaması ile birlikte yeni tip koronavirüs vakalarında büyük bir artışın yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Yeni tip koronavirüs aşısının ne zaman kullanıma sunulacağı, COVID-19 aşısının ne kadar etkili olacağı ve aşının ne kadar sürede uygulanabileceği gibi çok sayıda soru işareti bulunuyor. Bu sebeplerden ötürü yeni tip koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceği ile ilgili her geçen gün farklı bir tarih söyleniyor. Bazı bilim insanları 2021 yılının sonunu işaret ederken başka bir bilim insanı ise salgının 2022 yılında biteceğini söylüyor.

Bill Gates, salgın başladığından bu zamana kadar salgın hakkında yaptığı doğru tahminler ile dikkat çekiyor. Bill Gates, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021 yılının sonlarına doğru yeni tip koronavirüsü yenebileceğini açıkladı. Gates, elbette etkili bir yeni tip koronavirüs aşısının onaylanacağını varsayarak böyle bir tahminde bulundu. 2021 yılında günlük vaka sayılarında düşüş yaşanabileceğini belirten Gates, Fox News Sunday'e yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün 2022 yılına kadar bitmeyeceğini söyledi.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 24 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 309.790 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 7.785'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 271.964, hastalarda zatürre oranı ise %6,6 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.573 olduğu belirtildi.