Bill Gates Koronavirüs Salgınının Sona Ereceği Tarihi Açıkladı!

Bill Gates koronavirüs salgınının ne zaman biteceği ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Peki, tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1,5 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ne zaman sona erecek? Gates tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Bill Gates Koronavirüs Salgınının Ne Zaman Biteceğini Duyurdu

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile 1,5 milyonu aşkın insan hayatını kaybetti. Dünya genelinde bu zamana kadar 66,6 milyon insan enfekte oldu. Tüm dünyada günlük vaka sayılarında ciddi artış devam ederken insanların kafasında “COVID-19 salgını ne zaman bitecek?” sorusu yer alıyor.

Perşembe günü NBC’nin Today isimli programına katılan Bill Gates, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. Salgın hakkında doğru tahminlerde bulunan Bill Gates koronavirüsün 2021 yılının bahar döneminde tamamen kontrol altına alınacağını söyleyerek umut verdi. Microsoft’un kurucularından Gates, 2015 yılında bir salgının gerçekleşeceğini tahmin etmişti ve bu tahmin doğru çıktı.

Ünlü iş insanının ilk koronavirüs aşısının ne zaman çıkacağı ile ilgili tahmini de doğru çıkmıştı. Gates, yedi ay önce yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının dokuz ay sonra piyasaya sürüleceğini tahmin etmişti. Bu açıklamadan 6 ay sonra ilk aşılar tescillenmeye başladı ve geliştirilen birçok aşının etkililik oranı yüzde 95’i aştı ve ciddi yan etki görülmedi. Pfizer ile BioNTech’in aşısı, Moderna ile Oxford Üniversitesinin aşısı, Sputnik V aşısı, CoronaVac, AstraZeneca’nın aşısı gibi aşıların bu ay içerisinde toplu aşılamada kullanılması bekleniyor.

Bu zamana kadar salgın hakkında doğru tahminler yapan Bill Gates’in COVID-19’un 2021 yılının bahar döneminde biteceği ile ilgili yeni tahmini çok sayıda insanı umutlandırdı. İş insanı, aşıların yaygınlaşmasının hayatın normale dönmesine yardımcı olacağını söyledi. Bill Gates, aşı dağıtımının gerçekten zor olabileceği konusunda uyardı.

Teknoloji devi Microsoft firmasının kurucularından Gates’e göre bütün insanların yapabileceği en etkili şey maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini uygulamaktır. Bu da insanlarla daha az etkileşim, sadece gerekli olduğunda dışarı çıkma, maske takmak ve sık sık dezenfektan kullanmak anlamına geliyor.

Pfizer ile BioNTech’in aşısını onaylayan ilk ülke olan İngiltere, ilk aşıların 7 Aralık gibi erken bir tarihte tamamlamayı planladığını açıklamıştı. New York Valisi Andrew Cuomo, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 15 Aralık tarihine kadar yaklaşık 170.000 kişinin aşılanmasının beklendiğini söylemişti.