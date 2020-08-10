Bill Gates: Microsoft'un TikTok Satın Alması Riskli Bir Hareket

Microsoft 15 Eylül'de beklenen bir duyuru ile TikTok'u satın almaya hazırlanıyor ancak yazılım devinin danışmanı olarak görev alan ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates için TikTok satın alınması gerçekten riskli bir hareket.

Sosyal ağı yönetmenin kolay iş olmadığı söyleyen Microsoft kurucusu Bill Gates, pazarın daha rekabetçi hale gelmesinin iyi bir şey olduğunu açıklarken, Microsoft'un TikTok'u satın almasını "zehirli kadeh" benzetmesiyle örnekliyor.

Wired ile yaptığı röportajda Bill Gates "Bu anlaşmayla ne olacağını kim bilebilir? Ama evet, bu zehirli bir kadeh. Sosyal medya işinde büyük olmak, şifreleme sorunu gibi basit bir oyun değil. Oyunun daha rekabetçi olmasının muhtemelen iyi bir şey olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Microsoft eski CEO'su TikTok satın alınmasını destekliyor

Ancak Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer söz konusu olduğunda Microsoft'un TikTok satın alması, şirketin tüketiciye yeniden yatırım yapmasına izin verecek. Ballmer, CNBC'ye verdiği demeçte şunları aktardı:

"Tüketici işinde başarılar ve başarısızlıklar var ve yeni işler inşa etmek için yeni şeyler denemeye devam etmeniz gerektiğini hatırlamanın önemli olduğunu söyleyebilirim. Microsoft için tüketici tabanını artırmanın heyecan verici bir yol olduğunu düşünüyorum"

Microsoft TikTok'u satın alabilir mi, TikTok satılmazsa ne olacak?

Microsoft ve TikTok'un 15 Eylül'e kadar anlaşmaya varması beklenirken, ABD'li şirketin ByteDance'a 30 milyar dolara kadar ödeme yapabileceği söyleniyor. ABD hükümeti de görüşmelerde yer alıyor ve Başkan Trump satın alınma olmadığı takdirde TikTok'un yasaklanacağını vurguladı.