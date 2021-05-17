Bill Gates Microsoft Yönetim Kurulundan İhraç Edilmiş Olabilir!

Son günlerde Microsoft'ta görev alan bir çalışanla ilişki yaşadığı gündeme gelen Bill Gates, geçtiğimiz sene Microsoft'un yönetim kurulundaki görevinden ayrılmıştı. Bazı önemli kaynaklara göre Bill Gates, aslında bu görevden ihraç edilmiş olabilir. İşte merak edilen detaylar!

Bill Gates Microsoft'un Yönetim Kurulundan İhraç mı Edildi?

The Wall Street Journal kaynaklı iddialara göre Microsoft, Bill Gates'in şirket içinden bir çalışanla yaşadığı ilişki sonrasında soruşturma başlattı. Söz konusu iddiaya göre Bill Gates, bu soruşturmanın kararınca yönetim kurulundaki görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Yine bu iddialar doğrultusunda Bill Gates'in başka bir çalışanla ilişki yaşadığını yönetim kuruluna aktaran kişinin, şirkette çalışan başka bir mühendis olduğu belirtiliyor.

Bill Gates'in sözcüsü, konu hakkında yaptığı açıklamalar sırasında "Yaklaşık yirmi yıl önce dostane şekilde sona eren bir ilişki vardı. Ayrılma kararı, hiçbir şekilde bu konu ile ilgili değildi. Aslında birkaç yıl önce başlayan hayırseverlik çalışmalarına daha fazla zaman ayırmakla ilgileniyordu." ifadelerini kullandı.

Bill Gates ve Melinda Gates Boşandı

Yaklaşık olarak yirmi yedi yıl süren evliliklerini sonlandıran Bill Gates ve Melinda Gates, ayrılma kararlarını Twitter üzerindeki bir açıklama ile duyurdu.

İlişkileri üzerine uzun uzadıya düşündüklerini belirten çift, bu konuda herhangi bir çıkış noktası bulamadıklarını ve evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını belirtti. Gates ayrıca son yirmi yedi yıl içerisinde üç harika çocuk yetiştirdiklerini ve sayısız yardım işlerine imza attıklarını duyurdu.

Gates, eşi ile beraber çalıştığı projelerde yer almaya devam edeceklerini, eşi ile birlikte kurduğu vakfa yönelik çalışmalara devam edeceklerini ancak hayatlarının geri kalanında eskisi gibi bir çift olmayacaklarını dile getirdi. Çiftin en büyük kızı Jennifer Gates, annesi ve babasının ayrılığı hakkındaki düşüncelerini Instagram'da paylaştığı hikaye ile ifade etti. İkilinin kızı Jennifer Gates, ayrılık sürecinin tüm aile için oldukça zor geçtiğini söyledi.