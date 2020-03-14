Bill Gates, Microsoft Yönetim Kurulundan İstifa Etti: İşte Sebebi

Microsoft'un kurucu ortağı ve eski CEO'su olan Bill Gates, yönetim kurulundan istifa ettiğini açıkladı.

Bill Gates, Microsoft Yönetim Kurulundan Ayrıldı

Dünyanın en zengin insanları arasında olan 65 yaşındaki Bill Gates, Microsoft'un yönetim kurulundan istifa etti. Bill Gates, 2008 yılında Microsoft CEO'lu görevinden istifa etmişti. Gates yaptığı açıklamada küresel sağlık ve kalkınma, eğitim ve iklim değişikliği ile mücadeleye odaklanmak istediğini söyledi.

Bill Gates, hayırsever faaliyetlere daha fazla zaman ayırmak için şirketin yönetim kurulundan ayrılma kararı aldığını duyurdu. Gates ayrıca Berkshire Hathaway şirketinin yönetiminden de ayrılma kararı aldığını açıkladı. Gates yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Microsoft ile ilgili olarak, yönetim kurulundan istifa etmek şirketten uzaklaşmak anlamına gelmez. Microsoft her zaman hayatımın önemli bir parçası olacak. Vizyonun şekillenmesine ve şirketin iddialı hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için Satya ve teknik liderlikle ilgilenmeye devam edeceğim. Şirketin kaydettiği ilerleme ve dünyaya nasıl fayda sağlayabileceği konusunda her zamankinden daha iyimser hissediyorum."

Forbes tarafından dünyanın en zengin ikinci adamı olarak listelenen Bill Gates, Paul Allen ile birlikte Microsoft'u kurdu.

Şirket, 1980'lerin ortalarında MS-DOS ile kişisel bilgisayarlara yönelik işletim sistemi pazarını domine etmeye başladı ve ardından Microsoft Windows ile liderliğini sürdürerek 1986 yılında halka açıldı. Bill Gates de bir yıl içinde en genç milyarder olarak tarihe geçti.

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