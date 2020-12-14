Bill Gates'ten Normale Dönüş için Tarih: Ne Zaman Eskisi Gibi Olacağız?

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Vatandaşlar ne zaman eskisi gibi olacağız sorusuna yanıt arıyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates yaptığı açıklamada koronavirüs bitiş tarihi hakkında bilgi verdi. Koronavirüs ne zaman biteek? İşte Gates tarafından yapılan açıklama.

Koronavirüs Ne Zaman Bitecek?

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Covid-19 aşısının onaylanıp dağıtılmasına rağmen, ABD için "normal" hayata dönüşün insanların beklediğinden çok daha ileride olduğuna inanıyor.

Vakfıyla aşılama çalışmalarına milyonlar bağışlayan Gates, 2022 sonrasına kadar normal hayata dönmenin muhtemelen mümkün olmayacağını söylüyor.

Bill Gates diğer ülkelerin bu hastalıktan kurtulmalarına yardım etmedikçe ve ABD içinde yüksek aşılama oranlarını görmedikçe, salgının yeniden başlama riskinin mümkün olacağını söyledi.

Gates'e göre, büyük toplanmalar yasaklanmaya devam edilmeli ve ülke çapındaki çoğu bar ve restoran, enfeksiyon oranlarını azaltmak için kapatılmalı. Gates'in teorisine göre normale gerçek bir dönüş ancak "salgın iyi yönetilirse" 12 ila 18 ay sonra mümkün.

Sizler Bill Gates'in yaptığı açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Gates'in açıklamasına katılıyor musunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Virüsten korunmak için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamamız gerekiyor. Yakın temas yolu ile insanlardan insanlara geçen koronavirüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer alıyor. Hastalığa yakalanan çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Kuru öksürük ile birlikte yüksek ateş de yaşanabilmekte.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: