Bill Gates O Kadar Parayı Ne Yapacak?

Dünya'nın en zengin insanı olan Bill Gates serveti ile yine gündemde. Ancak son zamanlarda servetinin büyüklüğünün yanı sıra bu serveti nereye harcayacağı ile merak konusu olmuş durumda. Bill Gates bu sorunun cevabını sonunda herkesle paylaştı.

Bill Gates bildiğimiz üzere hayırsever bir abimiz. Son yıllarda Afrika'ya yaptığı büyük yardımlarla bilinen Gates, katıldığı JP Morgan Healthcare Konferansı'nda bundan sonraki sosyal sorumluluk odağının bulaşıcı hastalıkları önlemek ve bunlara yol açan nedenlerin önüne geçmek olduğunu açıkladı.

Bill Gates'i bilmeyeniniz yoktur. Ancak Gates hakkında bilmediğiniz şeylerin olduğuna eminiz. Bill Gates hakkında az bilinenlere göz atalım:

Herkesin bildiği gibi Microsoft'un kurucusu Bill Gates servetini bu şirket ile elde etti. Son birkaç yılda üst üste dünyanın en zengini seçilen Bill Gates, yakın geçmişten beri, zamanını ve servetini hayır işlerine harcamaya başladı. Eşi Melinda ile çok fazla göz önünde olmayan Bill, eşiyle birlikte kurdukları Gates Vakfı adına yaptıkları çalışmalarla gündeme geliyorlar. Melinda ve Bill çiftinin ceplerinden 19 milyar dolar ödeyerek kurdukları Gates Vakfı; AIDS, HIV, çocuk felci ve yoksullukla mücadeleyi kendilerine amaç edinmiş.

Çiftin bağışladığı 19 milyar doların haricinde, Bill Gates bu vakfa Microsoft'un hisselerinin %5'ini bağışladı. Gates çiftinin kuruluşundan itibaren bu vakfa 50 milyar dolar yatırım yaptıkları düşünülüyor.