Bill Gates'ten Önemli Açıklama: Neredeyse Tüm Aşılar Şubat'a Kadar İşe Yarayacak

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Aşı çalışmaları da bir yandan tüm hızı ile sürüyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bill Gates koronavirüs aşısı açıklaması ile çok konuşulacak.

Bill GatesCNN'den Fareed Zakaria'ya verdiği demeçte, "Hemen hemen tüm aşılar işe yarayacak ve çok yüksek etkinlik seviyelerine sahip olacak. Şubat ayına kadar hepsinin çok etkili ve güvenli olacağı konusunda iyimserim." cümlelerine yer verdi. "Önümüzdeki altı ay için çok endişelenmeliyiz," diyen Gates, virüsten kaynaklanan günlük ölüm oranının kışın büyük bölümünde 2.000'i aşacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

