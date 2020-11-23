Bill Gates'ten Önemli Açıklama: Neredeyse Tüm Aşılar Şubat'a Kadar İşe Yarayacak

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Aşı çalışmaları da bir yandan tüm hızı ile sürüyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bill Gates koronavirüs aşısı açıklaması ile çok konuşulacak.

Bill Gates Koronavirüs Aşısı Açıklaması

Bill GatesCNN'den Fareed Zakaria'ya verdiği demeçte, "Hemen hemen tüm aşılar işe yarayacak ve çok yüksek etkinlik seviyelerine sahip olacak. Şubat ayına kadar hepsinin çok etkili ve güvenli olacağı konusunda iyimserim." cümlelerine yer verdi. "Önümüzdeki altı ay için çok endişelenmeliyiz," diyen Gates, virüsten kaynaklanan günlük ölüm oranının kışın büyük bölümünde 2.000'i aşacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

How worried should we be about the next few months of Covid-19?



Pt. 1 of my conversation w/ @BillGates, from today's show: pic.twitter.com/CNIYtzwPAa — Fareed Zakaria (@FareedZakaria) November 22, 2020

Aşı Çalışmaları Ne Durumda?

Aşı çalışmalarına ara verilmeden devam ediliyor. Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların etki oranları oldukça yüksek.

Pfizer tarafından koronavirüs aşısının ilk seri çalışmalarının tamamlanmış sonuçları paylaşıldı. Yapılan açıklamada, geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 95 etkili olduğunu ve ciddi bir yan etkisinin bulunmadığı bilgisi aktarıldı.

Moderna'nın deneysel koronavirüs aşısının COVID-19'u önlemede oldukça etkili olduğu bilgisi gündeme damga vurdu. Moderna, başarısını basın açıklaması ile duyurdu ve aşısının yeni tip koronavirüs hastalığını engellemede %94,5 etkili olduğunu açıkladı.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Fahrettin Koca'dan Aşı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada "Pfizer aşı ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak" cümlelerine yer verildi.