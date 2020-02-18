Bill Gates, Sahip Olduğu İlk Elektrikli Otomobili Açıkladı

Fosil yakıt kullanan otomobillerin çevreye olan zararı nedeniyle günümüzde elektrikli otomobillere ağırlık verilmeye başlandı. Microsoft’taki görevini bıraktıktan sonra hayır işleri ve iklim konuları ile ilgilenmeye başlayan Bill Gates de elektrikli otomobillere ilgi gösteren isimlerden biri oldu ve aldığı ilk elektrikli otomobil modelini açıkladı.

Küresel ısınma konusunda duyarlı isimlerden biri olan Bill Gates, katıldığı pek çok platformda fosil yakıt tüketiminin bırakılması gerektiğini dile getiriyor. Elektrikli otomobillerin çevre kirliliği ve iklim değişikliği konusunda büyük bir önemi olduğunu açıklayan Gates, Tesla’nın bu alanda en fazla dikkat çeken şirketi olduğunu açıkladı. Ancak ilk elektrikli otomobilini alan Gates, tercihini Tesla’dan yana değil Porsche’nin elektrikli modeli Taycan'dan yana kullandı.

Tesla’yı desteklemesine rağmen tercihini Porsche Taycan’dan yana kullanan Gates, bunun nedeninin aracı havalı bulması olduğunu açıkladı ve aracı kullanmaktan çok keyif aldığını belirtti. 0-100 km hıza 2.6 saniyede çıkabilen otomobilin menzili ise 388 km ile 449 km arasında değişiyor. Elektrikli otomobiller pek çok kişi için fiyatları açısından sıkıntı yaratsa da Gates, en büyük sıkıntının aracın tek şarj ile gidebileceği en uzak mesafe olduğunu söylüyor.

Bill Gates'in terchihi olan Porsche Taycan, spor otomobil özelliklerine sahip olmasına rağmen dört kapılı bir model. Adını Türkçe "tay" ve "can" sözcüklerinin birleşiminden alan model, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkmıştı.