Bill Gates: Salgından Sonra Dünya Çok Daha Güçlü Olacak

Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse tüm dünyada hayat dönüşüm geçirdi. Okula gidemeyen öğrenciler, uzaktan eğitimle öğrenimlerine devam etmek zorunda kaldı. 2020 yılı içerisinde mezun olmayı bekleyen pek çok öğrencinin mezuniyetleri iptal edildi. Bill ve Melinda Gates, bu zorlu süreçten belki de en çok etkilenen kişiler olan öğrenciler için bir konuşma gerçekleştirdi. Milyarder çift, koronavirüs salgını nedeniyle gençlerin çok zor bir dönemden geçtiğini ancak dünyanın eskisinden çok daha güçlü olacağını belirtti.

Koronavirüsle mücadele için 250 milyon dolar sözü veren hayırsever çift, gençlerin çok zor bir dönem geçirdiğini ancak tam büyüme çağında olan gençlerin yaşadıkları bu zorlu dönem sayesinde ileride çok daha güçlü bireyler olacaklarının altını çizdi. Bill ve Melinda Gates, geçirdiğiniz zorlu dönemin gençlerde bıraktığı etkilerle birlikte gençlerin, bundan sonraki süreçte verecekleri kararların küresel bir etkisi olabileceğini belirtti. Çift, “Mesleki hedefleriniz ne olursa olsun, nerede olursanız olun, her kim olursanız olun, dünyayı herkes için daha iyi hale getirmeye katılabileceğiniz irili ufaklı yollar vardır.” ifadelerini de sözlerine ekledi.

Koronavirüs Salgını İnsanların Eylemleri Sonucu Ortaya Çıktı

Dünyanın daha önce de benzer dönemler geçirdiğini belirten Bill ve Melinda Gates çifti, geçmiş dönemde yaşanılan büyük salgınların atlatıldığını, bu salgının da geçeceğini belirtirken salgınların durduk yere çıkmadığını, insanların eylemlerinden kaynaklandığını sözlerine ekledi. Kolay zamanlar yaşanmadığını, bu zamanların da geçeceğini ve gençlerin sayesinde dünyanın öncekinden çok daha güçlü bir hâle geleceğini de sözlerine ekledi.

Koronavirüsle mücadele konusunda en aktif kurumlardan birisi olan Bill ve Melinda Gates vakfı, salgınla mücadele için 250 milyon dolar sözü vermenin yanı sıra daha önce de 100 milyon dolarlık bağışta bulunmuşlardı. Gates, yapmış olduğu bağışların yanı sıra, vakıf çalışmalarının da koronavirüsüyle mücadeleye destek olacak şekilde dönüştürüleceğini belirtmişti.