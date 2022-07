Bill Gates Servetini Bağışlıyor

Teknoloji dehaları denilince ilk akla gelen isimlerden biri olmayı başaran Bill Gates, kurduğu Microsoft şirketi sayesinde milyarlarca dolarlık servete sahip oldu. 123 milyar dolarlık servetiyle halen dünyanın en zengin dördüncü insanı sıfatını taşıyan milyarder, varlığının bir bölümünü bağışlayarak "Dünyanın En Zengin İnsanları" listesinden çıkacağını söyledi.

Ünlü teknoloji milyarderi kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı üzerinden 20 yıldan uzun bir süredir dünya genelindeki açlık gibi küresel sorunların çözülmesi için milyarlarca dolar harcadı.

As I look to the future, I plan to give virtually all of my wealth to the foundation. I will move down and eventually off of the list of the world’s richest people.