Bill Gates Servetini Bağışlıyor

Teknoloji dehaları denilince ilk akla gelen isimlerden biri olmayı başaran Bill Gates, kurduğu Microsoft şirketi sayesinde milyarlarca dolarlık servete sahip oldu. 123 milyar dolarlık servetiyle halen dünyanın en zengin dördüncü insanı sıfatını taşıyan milyarder, varlığının bir bölümünü bağışlayarak "Dünyanın En Zengin İnsanları" listesinden çıkacağını söyledi.

Ünlü teknoloji milyarderi kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı üzerinden 20 yıldan uzun bir süredir dünya genelindeki açlık gibi küresel sorunların çözülmesi için milyarlarca dolar harcadı.

As I look to the future, I plan to give virtually all of my wealth to the foundation. I will move down and eventually off of the list of the world’s richest people. — Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022

Bill & Melinda Gates Vakfı Tek Başına Dünyanın En Büyük Şirketleriyle Yarışıyor!

Geçtiğimiz yıllarda Microsoft'ta bulunan hisselerini bir bir satmaya başlayan Bill Gates, asıl alanı olan teknoloji sektöründen uzaklaşarak insani sorunlara yöneldi. Ünlü teknoloji dehası pandemi döneminde yaptığı yardımlar ile öne çıkmıştı.

Kuruluşunda 20 milyar dolar destekte bulunduğu Bill & Melinda Gates Vakfı için para toplama çalışmalarına devam eden Bill Gates, bu hafta vakfa 20 milyar dolar daha bağışta bulunacağını açıkladı. Milyarder, bugün Twitter'da vakfın şimdiye kadar aldığı bağışları paylaştı. Amerikalı ünlü yatırımcı Warren Buffet'ın da yardımlarıyla iki milyarderin 2000 yılından beri vakfa toplamda 35.7 milyar dolar bağışladığı ortaya çıktı.

"Kaynaklarımı, acıları azaltmak ve insanların yaşamını iyileştirmek için en büyük etkiye sahip olacak şekilde topluma iade etmek zorundayım. Umarım büyük zenginliğe ve ayrıcalığa sahip konumlardaki diğer kişiler de bu harekete destek olurlar" -Bill Gates

Bill Gates ise bağışları gösteren grafiğin altına eklediği tweet dizisinde, yakın zamanda servetini vakfa bağışlayarak "Dünyanın En Zenginleri" listesinden çıkacağını belirtti. Halihazırda 53 milyar dolar bütçeye sahip vakıf, teknoloji dehasının yardımlarıyla tek başına dünyanın en büyük şirketleriyle yarışır hale gelebilir.