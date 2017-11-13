Bill Gates, Teknolojik Şehir Projesi İle Devrim Yapacak

Microsoft'un kurucusu olan ve dünyanın en zengin insanı ünvanını yıllar geçse de kaybetmeyen Bill Gates, çığır açacak başka bir projeyle gündemde. Gates, Arizona Eyaletin'de 80 milyon dolara aldığı araziye dünyanın en teknolojik akıllı şehrini kurmayı amaçlıyor.

Windows işletim sistemi ile PC devrimine öncülük eden Gates, emekliliğinin keyfini sürmek yerine dünyanın çok daha iyi bir yer olması için çabalıyor. Daha önce çeşitli yardım kuruluşlarına milyonlarca dolar bağışta bulunan ve yaptığı yenilikçi projelerle tüm dünyanın takdirini toplayan Gates, dünyaya örnek olacak bir akıllı şehir kurmak için kolları sıvadı.

Gates’e ait yatırım firmalarından biri ABD’nin Arizona Eyaleti’nde yeni bir şehir kurmak için 80 milyon dolar değerinde bir arazi satın aldı. 25 bin dönüm boyutundaki projenin ismi ise Belmont.

Belmont projesinden yapılan basın açıklamasında, şehrin ileriyi düşünen bir topluluk olacağı vurgulandı. "Burada son teknolojiyle donanmış bir altyapı ile yüksek hızlı dijital ağlar, bilgi merkezleri ve iletişim ağı olacak. Yeni üretim teknikleri ve dağıtım modelleri gerçekleştirilecek" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, kurulacak merkezde otonom araçların ve otonom lojistik merkezlerinin yer alacağı belirtildi.

80 bin evin yer alacağı projede ofisler için 3800 dönüm yer ayrılacak. Ayrıca yapılacak okullar için 500 dönüm bir alanın ayrıldığını da belirtelim. Projenin ne zaman başlayacağına dair ise henüz bir bilgi verilmedi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptığı bir araştırmaya göre 2050 yılında büyük şehirlerde yaşayan insan sayısı 7 milyara ulaşacak. Hem sosyal hem de altyapıya yönelik büyük sorunlara neden olacak yoğunlaşmaya ‘akıllı ev’ ve ‘akıllı şehir’ konseptleriyle çözüm aranıyor.

Konuyla ilgili yapılan tahminlerde ise öncelikli olarak büyük şehirlerde akıllanma oranının büyük bir hızla yaşanacağı öngörülüyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptığı bir araştırmaya göre 2050 yılında dünyada 9.3 milyar insan yaşayacak.