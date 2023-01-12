Bill Gates Telefonunu Değiştirdiğini Açıkladı: İşte Yeni Telefonu!

Geçen yıl Reddit AMA'da (Soru-Cevap Etkinliği) Bill Gates, Galaxy Z Fold 3'ü günlük telefonu olarak kullandığını açıklamıştı. Microsoft'un Surface Duo 2'sini tercih etmek yerine Samsung'un katlanabilir telefonunu seçmesi ilginçti. Dün Gates başka bir AMA etkinliği için Reddit'teydi ve Z Fold 3'ten başka bir katlanabilire geçtiğini açıkladı.

Microsoft'un kurucu ortağının şu anda bir Samsung Galaxy Z Fold 4'e sahip olması şaşırtıcı değil. Gates, bir Reddit kullanıcısıınn sorusuna yanıt olarak, cihazın kendisine Güney Kore'de Samsung başkanı Lee Jay-Yong tarafından hediye edildiğini açıkladı.

Bill Gates, Samsung Galaxy Z Fold 4'e Geçtiğini Açıkladı

Gates neden bu telefonu kullandığına dair soruları "Elbette Outlook'u ve pek çok Microsoft yazılımını bu cihazda kullanıyorum. Ekran boyutu birçok işimi görmek için yeterli oluyor." diye açıkladı.

Reddit kullanıcısı ayrıca Gates'e Microsoft'un bir sonraki Surface Duo için planları hakkında herhangi bir bilgisi olup olmadığını sordu ancak ne yazık ki Gates, şirketin söylentilerde belirtildiği gibi katlanabilir bir ekran için çift ekran form faktöründen vazgeçip vazgeçmeyeceğini doğrulamadı. Gates, masaüstü cihazı olarak Surface Studio kullandığını da ekledi.

Peki siz Bill Gates'in cihazları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir Galaxy Z Fold 4, bir Windows dizüstü bilgisayar ve bir Surface Studio sizce Bill Gates gibi birisi için yeterince iyi mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.