Bill Gates'ten Alzheimer İçin Dev Bağış!

Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos'tan sonra dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Bill Gates, uzun süredir yaptığı yüksek bağış rakamlarıyla dikkat çekmeyi başarıyordu. Microsoft'un kurucusundan gelen yeni bir bağış haberine göre Gates, Alzheimer hastalığının tedavisi için 50 milyon dolar bağışta bulunacak.

Dünya üzerinde 44 milyon kişi Alzheimer hastası. Ayrıca her yıl ortalama 10 milyon kişi bu hastalığa yakalanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir analizine göre, 2050 yılına kadar 135 milyon kişi ‘bunama’ ve benzeri hastalıklar geçirebilme tehlikesi altında. İşte bu tehlikeyi azaltmak ve gerekli önlemlerin alınması için Bill Gates ilk adımı attı. Dementia Discovery Fund isimli sağlık ekibine 50 milyon dolar bağışlayacak olan Gates, bu hastalık için önceden önlemlerin alınması ve daha fazla büyümemesi gerektiğini belirtti.

Bundan sonraki uzun vadeli süreçte hastalığa yakalanan kişi sayısının azalacağına inanan Bill Gates'in, Alzheimer hastalığına çözüm olabilecek girişimlere de 50 milyon yatırım yapabileceği söyleniyor. Şimdiye kadar 12 farklı girişime destek sağlayan DDF, özel ilaç üreticileriyle de iyi ilişkiler kurmuş durumda. Ancak alınan bu önlemler işe yarayacak mı, göreceğiz.