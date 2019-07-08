Bill Gates’ten Steve Jobs Hakkında Övgü Dolu Sözler

ABD’li yazılım devi Microsoft’un kurucu ortağı ve eski CEO’su Bill Gates, 2011 yılında kanserden hayatını kaybeden Apple’ın kurucusu Steve Jobs hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

1975 yılında Paul Gardner Allen ile birlikte kurduğu yazılım şirketi Microsoft ile yeni bir çağ başlatan Gates, Amerikan CNN kanalından Fareed Zakaria’ya verdiği röportajda, Jobs’ın liderlik becerilerini övdü.

Henüz 55 yaşındayken kansere yenik düşerek hayatını kaybeden eski Apple CEO'sunun “başarısız olduğunda bile başardığını" söyleyen Microsoft’un kurucusu, “1988’de çıkardığı bilgisayar çok başarısızdı. Buna rağmen Jobs, lansman sırasında yaptığı konuşmayla insanları kendisine büyüledi” ifadelerini kullandı.

Jobs’ın zaman zaman acımasız ve umursamaz bir insana dönüşmesine rağmen insanları inanılmaz bir şekilde motive ettiğini dile getiren ünlü milyarder, şöyle devam ediyor:

“Yetenek keşfetme ve bu yeteneği motive etme açısından üzerine yoktu. Onunla ilk kez tokalaşan herkes, ‘daha önce böyle bir insanla tanışmadım’ diyordu”

Soldan sağa; Paul Gardner Allen, Bill Gates ve Steve Jobs

1970’lerin sonunda Steve Wozniak ile birlikte kurdukları Apple’ı en güçlü şirket arasına sokan Jobs, bir ara yönetim kuruluyla yaşadığı problemler sebebiyle kendi kurduğu şirketten atılmış ve o sırada bugün dünyanın en ünlü animasyon şirketine dönüşen Pixar’ı kurmuştu. Birkaç yıl sonra Apple’daki görevine dönüp, şirkete altın çağını yaşatan Jobs, 2008 yılında uzun yıllar mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek, hayatını kaybetmişti.

Bu arada, artık Microsoft'ta aktif olarak yer almayan Gates, hayırseverlik çalışmalarına 2000 yılında eşiyle birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı ile devam ediyor.

Forbes ’e göre ünlü girişimci, 96.5 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda. Listenin ilk sırasında, 131 milyar dolarlık servetiyle e-ticaret devi Amazon'un sahibi Jeff Bezos yer alıyor.