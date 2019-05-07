Bill Gates, Ticaret Savaşının Yakın Zamanda Sona Ermesini Umuyor

Dünyanın en değerli şirketlerinden Microsoft’un kurucusu Bill Gates, ABD ile Çin arasında patlak veren ticaret savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gates, iki ülkenin yakın zamanda bir anlaşmaya varmasını umuyor.

1975 yılında Paul Gardner Allen ile birlikte kurduğu yazılım şirketi Microsoft ile yeni bir çağ başlatan Bill Gates, hiç şüphesiz 20. ve 21. yüzyılın en önemli figürlerinden bir tanesi konumunda.

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşına ilişkin Amerikan CNBC kanalına konuşan başarılı girişimci, iki büyük ülke arasındaki buzların erimesininin karşılıklı kazanç olacağı görüşünde.

Washington ve Pekin arasındaki ilişkinin dünyadaki en önemli ilişki olduğunu söyleyen Gates, iki ülkenin bir anlaşmaya varmasının olası olduğunu belirtti.

ABD ile Çin ticaret savaşının temeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Mart’ta ilan ettiği kararla birlikte çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında yüzde 10 gümrük vergisi uygulamaya başlamasıyla atılmıştı. Bunun üzerine Çin de 34 milyar dolarlık ABD ürününe yüzde 25 gümrük vergisi getirerek ABD’ye misilleme yapmıştı.

ABD ile Çin arasında yaşanan bu ticaret savaşından hangi ülkenin galip çıkacağı şimdilik belirsiz; ancak karşılıklı çıkarlar göz önüne alındığı takdirde Gates’in de dediği gibi yakın zamanda iki ülkenin tekrardan masaya oturması oldukça muhtemel.