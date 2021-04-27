Bill Gates Trakya'dan Arazi Satın Aldı mı? Bakanlık Açıkladı!

Bill Gates Trakya'dan arazi aldı iddiası, sosyal medya platformlarında gündem olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddiaya yönelik oldukça önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Bill Gates Trakya'dan Arazi Satın Aldı İddiası Doğru mu?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucularından Bill Gates'in Edirne ve Kırklareli'nde 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığı iddia edilmişti. Ortaya atılan iddia, sosyal medya platformlarında son dönemin en çok konuşulan konularından bir tanesi haline gelmişti.

Sözcü'deki habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı konu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Bill ve Melinda Gates Vakfı temsilcilerinin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 9 Aralık 2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığına bir ziyarette bulunulduğu ifade edildi.

Görüşmenin nezaket ziyareti niteliğinde olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız faaliyet alanları gündeme gelmiş ve potansiyel iş birliği alanlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulmuş olup, herhangi bir protokol ya da anlaşma imzalanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Tarım sektörünün de içinde bulunduğu pek çok alanda teknik uzmanlık geliştiren ve farklı kurum ve kuruluşlar ile ortaklık tesis etme gayretinde olan Bill ve Melinda Gates Vakfı temsilcileri Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla 9 Aralık 2018 tarihinde, Bakanlığımıza ziyarette bulunmuştur." "Nezaket ziyareti niteliğindeki bahse konu görüşmede, vakfın çalışmaları ile Bakanlığımız faaliyet alanları gündeme gelmiş ve potansiyel iş birliği alanlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulmuş olup, herhangi bir protokol ya da anlaşma imzalanmamıştır." "Vakıf ile varılan herhangi bir iş birliği anlaşması bulunmamaktadır. Bakanlığımız ile önergede bahsi geçen Vakıf arasında ortak çalışma ya da ortak yürütülen bir çalışmamız bulunmamaktadır."

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, geçtiğimiz günlerde "Bill Gates, kripto para değil, Trakya'da toprak alıyor" başlıklı bir köşe yazısı yayımlamıştı. Köşe yazısında, ünlü iş insanı Gates'in Edirne ve Kırklareli'nde 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığı iddia ediliyordu. Ortaya atılan iddia, sosyal medyada gündem olmuştu.