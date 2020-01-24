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Bill Gates Twitter'daki Onuncu Yılını Favori Tweetleri ile Kutluyor

Berk Demirci
Berk Demirci - | Yazılım

Microsoft'un kurucu ortaklarından olan Bill Gates, Twitter'daki onuncu yılını favori tweetlerini paylaşarak kutladı.

Zaman çok hızlı geçiyor.

Hello World

Dün attığı tweet ile birlikte Twitter platformuna giriş yapmasının üstünden on yıl geçtiğini duyuran Bill Gates, bu yıl dönümünü en sevdiği tweetlerden bazılarını paylaşarak kutladı. "Twitter'a on yıl önce katıldım. Bunlar benim favori tweetlerim. Sizin son on yıla ait favori tweetiniz hangisi?" yazılı tweet ile başlayan Gates, hemen aşağıda göreceğiniz tweetler ile devam etti.

Herhangi bir yazılımcının da yaptığı gibi Bill Gates de platforma Hello World ile giriş yaptı. Bu tweet, Bill Gates tarafından atılan ilk tweet olma özelliğini taşıyor. Aslında 2010 yılını göze alınca orijinal bir fikirmiş gibi durduğunu da düşünebiliriz.

Bir alt tweette ise buz kovası akımının olduğu dönemlerde atılan video ve tweet yer alıyor. Gates, bu buz kovasının dökülmesi için kendisine bir mekanizma kurulumu yapmıştı. Bu videonun orijinali yaklaşık 32 milyon kez izlendi.

Gates kendi hesabından favori yedi adet tweetini paylaştı. Eğer dahasını görmek istiyorsanız hesabını ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Peki siz ne zamandır Twitter kullanıyorsunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi iletebiirsiniz.

ETİKETLER: twitter Bill Gates

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