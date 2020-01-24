Bill Gates Twitter'daki Onuncu Yılını Favori Tweetleri ile Kutluyor

Microsoft'un kurucu ortaklarından olan Bill Gates, Twitter'daki onuncu yılını favori tweetlerini paylaşarak kutladı.

Zaman çok hızlı geçiyor.

Hello World

Dün attığı tweet ile birlikte Twitter platformuna giriş yapmasının üstünden on yıl geçtiğini duyuran Bill Gates, bu yıl dönümünü en sevdiği tweetlerden bazılarını paylaşarak kutladı. "Twitter'a on yıl önce katıldım. Bunlar benim favori tweetlerim. Sizin son on yıla ait favori tweetiniz hangisi?" yazılı tweet ile başlayan Gates, hemen aşağıda göreceğiniz tweetler ile devam etti.

"Hello World."

Hard at work on my foundation letter - publishing on 1/25. — Bill Gates (@BillGates) January 19, 2010

Herhangi bir yazılımcının da yaptığı gibi Bill Gates de platforma Hello World ile giriş yaptı. Bu tweet, Bill Gates tarafından atılan ilk tweet olma özelliğini taşıyor. Aslında 2010 yılını göze alınca orijinal bir fikirmiş gibi durduğunu da düşünebiliriz.

I was touched when Melinda asked me to introduce her at her #MomentofLift book tour stop in Seattle tonight. I wanted to do right by her but wasn’t sure what the best approach was -- so I turned to someone with some expertise in this area… pic.twitter.com/AYKp6MPC6E — Bill Gates (@BillGates) May 10, 2019

Bir alt tweette ise buz kovası akımının olduğu dönemlerde atılan video ve tweet yer alıyor. Gates, bu buz kovasının dökülmesi için kendisine bir mekanizma kurulumu yapmıştı. Bu videonun orijinali yaklaşık 32 milyon kez izlendi.

Brrr! I dumped ice water on my head to raise awareness for ALS. Over to you, @ryanseacrest, @elonmusk, and @TEDchris http://t.co/ZzqmhkGbMS — Bill Gates (@BillGates) August 15, 2014

Gates kendi hesabından favori yedi adet tweetini paylaştı. Eğer dahasını görmek istiyorsanız hesabını ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Peki siz ne zamandır Twitter kullanıyorsunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi iletebiirsiniz.