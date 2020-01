Bill Gates Twitter'daki Onuncu Yılını Favori Tweetleri ile Kutluyor

Microsoft'un kurucu ortaklarından olan Bill Gates, Twitter'daki onuncu yılını favori tweetlerini paylaşarak kutladı.

Zaman çok hızlı geçiyor.

Dün attığı tweet ile birlikte Twitter platformuna giriş yapmasının üstünden on yıl geçtiğini duyuran Bill Gates, bu yıl dönümünü en sevdiği tweetlerden bazılarını paylaşarak kutladı. "Twitter'a on yıl önce katıldım. Bunlar benim favori tweetlerim. Sizin son on yıla ait favori tweetiniz hangisi?" yazılı tweet ile başlayan Gates, hemen aşağıda göreceğiniz tweetler ile devam etti.

Herhangi bir yazılımcının da yaptığı gibi Bill Gates de platforma Hello World ile giriş yaptı. Bu tweet, Bill Gates tarafından atılan ilk tweet olma özelliğini taşıyor. Aslında 2010 yılını göze alınca orijinal bir fikirmiş gibi durduğunu da düşünebiliriz.

I was touched when Melinda asked me to introduce her at her #MomentofLift book tour stop in Seattle tonight. I wanted to do right by her but wasn’t sure what the best approach was -- so I turned to someone with some expertise in this area… pic.twitter.com/AYKp6MPC6E