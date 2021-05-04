Bill Gates ve Melinda Gates'ten Boşanma Kararı!

Evlilikleri 27 yıl süren Bill Gates ve Melinda Gates, boşanma kararı aldı. Microsoft'un kurucularından biri olan Bill Gates, eşi ile ayrılma kararına Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda yer verdi. Yazılım devinin kurucusu, Twitte'da eşi ile ilişkileri üzerinde uzun bir süre düşündükten sonra evliliklerini sona erdirme kararı aldıklarını açıkladı.

Bill Gates ve Melinda Gates'in 27 Yıllık Evliliği Sona Eriyor

Bill Gates, Twitter'da yaptığı açıklamada ilişkileri üzerinde uzun uzadıya düşündüklerini ve ilişkileri için çok çalıştıklarını ancak en nihayetinde evliliklerini sona erdirme kararı aldıklarını belirtti. Gates ayrıca Son 27 yıl içerisinde üç harika çocuk yetiştirdiklerini dile getiren Gates tüm insanların sağlıklı bir hayat sürmesini sağlamak için harika işlere imza attıklarını da ifade etti.

Gates, eşi ile beraber çalıştığı projelerde yer almaya devam edeceklerini, eşi ile birlikte kurduğu vakfa yönelik çalışmalara devam edeceklerini ancak hayatlarının geri kalanında eskisi gibi bir çift olmayacaklarını dile getirdi.

Çiftin en büyük kızı Jennifer Gates, annesi ve babasının ayrılığı hakkındaki düşüncelerini Instagram'da paylaştığı hikaye ile ifade etti. İkilinin kızı Jennifer Gates, ayrılık sürecinin tüm aile için oldukça zor geçtiğini söyledi.

Bill Gates ve Melinda Gates Nasıl Tanışmıştı?

Bill Gates bugün sahip olduğu serveti 1975 yılında kurmuş olduğu yazılıım devi Microsoft sayesinde kazanmıştı. Yazılım devinin kurucusu Gates, Forbes verilerine göre 124 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin dördüncü kişisi. Gates ayrılacaklarını duyurduğu eşi ile Melinda Gates'in 1987'de Microsoft'ta çalışmaya başlamasından kısa bir süre sonra tanışmıştı.

Melinda Gates, 2016 yılında verdiği bir demeçte Bill Gates'in ona teklif etmesinin birkaç ay sürdüğünü söylemişti. 2019'da yayımlanan Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates isimli üç bölümlük Netflix belgesi, hayırsever Gates çiftinin Bill ve Melinda Gates Vakfı kuruluşundan sonrasında odaklanıyor ve çiftini ilişkisini yüzeysel olarak inceleme olanağı tanıyor.

Gates, belgeselde eşi hakkında iyimser olması ve bilimle ilgilenmesi açısından kendisine benzediğini dile getiriyor. Eşinin insanlarla olan ilişkisinde kendisinden çok daha iyi olduğunu belirtiyor.

Vakfın web sitesinde yer alan bilgilere göre çiftin kurduğu vakıf, 2000 yılından bu yana dünyadaki eşitsizliklerle savaşmak için bugüne kadar 53,8 milyar dolar harcadı. Vakıf geçtiğimiz yıl ise COVID-19 aşı geliştirme ve tedavi sürecine katkıda bulunmak için 125 milyon dolar harcamıştı.