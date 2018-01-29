Bill Gates ve Roger Federer Bağış Toplamak Amacıyla Maç Yapacak

Dünyanın en zengin adamı, tarihin başarılı sporcusuna karşı! Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve tenis efsanesi Roger Federer, bir hayır kurumuna destek olmak için beraber maça çıkmaya hazırlanıyor.

Kortun bir tarafında, spor dünyasına adını altın harflerle kazıyan ve geçtiğimiz gün 36 yaşında 20. Grand Slam şampiyonluğunu kazanan Roger Federer; diğer tarafında ise, Microsoft ile teknoloji devrimine imza atan ve 20 yıldan bu yana dünyanın en zengin insanı ünvanını taşıyan Bill Gates.

Bu iki dev ismin kulvarları farklı olsa da, onları birleştiren bir nokta var: Başarıları ve karakterleri. Tarihin en ikonik figürleri arasında yer alan bu ikili, bir hayır kurumuna destek vermek için çok özel bir şova hazırlanıyor. 2017 yılında Afrika kıtasındaki çocukların eğitimi için bir bağış kampanyasına imza atan Federer ve Gates, şimdi de Roger Federer Foundation vakfına bağış toplamak için beraber maça çıkacak.

Oldukça çetin bir mücadeleye çıkacak olan Gates’in antrenman görüntüleri de yayınlandı. Anlaşılan Federer, rekabet seviyesini biraz olsun artırmak için, Gates'i maça hazırlamaya karar vermiş. Şaka bir yana video fazlasıyla eğlenceli olmuş. Federer, Gates'e çetin bir eğitim verdikten sonra "Hazırsın" diyor. Bakalım gerçekten hazır mı?

Bill Gates ve Roger Federer arasındaki özel maç, 5 Mart 2018 tarihinde Silikon Vadisi'nde (San Francisco, San Jose) düzenlenecek.