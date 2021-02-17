Bill Gates Zengin Ülkeler Et Yemesin Açıklaması Yaptı

Bill Gates zengin ülkeler et yemeyi bıraksın açıklaması yaptı. Gündeme ilişkin görüşlerini aktaran Gates, iklim sorunu ve çevre bilinci hakkında konuştu. Microsoft'un kurucusu, konuşmasının önemli kısmını ise Elon Musk'a ayırdı.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Tesla CEO'su Elon Musk'ın iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısının çok büyük olduğunu ve Musk'ın hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Ancak Gates, Musk'ın çözümlerini 'gerçek çözümler' olarak görmediğini de sözlerine ekledi. Bunun yerine, zengin ülkelerin gerçek et yerien sentetik et yemeye geçmesi gibi çözüm önerilerinin peşinden gidilmesi gerektiğini belirtti.

Bill Gates Zengin Ülkeler Et Yemesin Dedi

Yeni kitabında gıda, elektrik ve imalat gibi endüstrilerden kaynaklanan emisyonları ortadan kaldırarak iklim felaketlerinden kaçınmanın yollarından bahseden Gates, "En fakir 80 ülkenin sentetik et yiyeceğini sanmıyorum. Tüm zengin ülkelerin yüzde 100 sentetik ete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Lezzet farkına alışabilirsiniz. Ayrıca tadı zamanla daha da güzelleşecektir." dedi.

Hayırsever milyarder ayrıca kendi emisyonlarını dengelemek için temiz havacılık yakıtı satın aldığını söyledi. Düşük gelirli konut projelerindeki doğalgazlı ısıtmayı elektrikli ısı pompalarıyla değiştirdiğini aktaran Gates, küçük çaplı enerji şirketlerine yatırım yaptığını belirtti.

Bill Gates, Musk'ı eleştiriyor ancak küçümsemiyor

Kara Swisher'a "How to Avoid a Climate Disaster" isimli yeni kitabı hakkında bilgiler veren Bill Gates, küresel iklim sorunlarını ele aldı. Gates kendisinin bir Mars insanı olmadığını söyleyerek, bir roket ile boşluğa seyahat etmektense kızamık aşıları için para harcamayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.

“Çok fazla para ödemeyeceğim çünkü vakfım kızamık aşısı alıp 1.000 dolara hayat kurtarabilir. Yani ne yaparsam yapayım her zaman düşünüyorum. Uzay yolculuğuna vereceğim 1000 doları kızamık aşısı satın almak için harcayabilirim" dedi.

Tesla CEO'su Elon Musk'tan farklı olarak Gates, uzay araştırmalarıyla ilgilenmediğini ve roketlerin dünyanın sorunlarına çözüm olmadığını aktardı. Tesla'nın “otomobiller gibi kolay şeyler” üzerinde harika işler başardığını, ancak daha büyük bir fark yaratmak için diğer endüstrilerde de çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

“Temelde zor şeylerde yeterince başarılı olanı yapmıyoruz: çelik, çimento, et. Ayrıca ne yazık ki, insanların düşündüğü şeyler (elektrik, otomobiller, petrol) sorunun üçte biri. Bu yüzden geri kalan üçte ikilik kısım üzerinde çalışmalıyız." diyerek elektrikli arabaların çevreye sanıldığı kadar katkı sunmadığını ifade etti.