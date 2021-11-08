Bill Gates'in Desteklediği Aşı Geliştiricisi Dev Yatırım Aldı

Bill Gates'in desteklediği aşı geliştiricisi Clover Biopharmaceuticals, ilk halka arzda oldukça büyük miktarda para toplamayı başardı. Alınan dev yatırım sayesinde aşı çalışmaları hızlandırılacak. Şirketin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Bill Gates'in Desteklediği Aşı Geliştiricisi 240 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Çin merkezli aşı üreticisi Clover Biopharmaceuticals, perşembe günü Hong Kong'da yapılan ilk halka arzda 240 milyon dolar topladı. Şirket, 2007 yılında eski bir Vanderbilt Üniversitesi biyokimya profesörü olan Dr. Peng Liang tarafından kuruldu.

Aktarılan bilgilere göre hiçbir zaman faaliyet kârı bildirmeyen şirketin piyasada onaylanmış tek bir ürünü bile bulunmuyor. Protein bazlı yeni tip koronavirüs aşısı vadeden şirket, üzerinde çalıştıkları aşının özellike Delta varyantına karşı iyi bir performans sergilediğini söyledi. Alınan yatırım, aşı çalışmalarının hızlandırılmasına olanak tanıyacak.

Şirket, yaptığı açıklamada, "Protein bazlı yeni tip koronavirüs aşı adayımızla COVID-19 aşılarına yönelik önemli küresel ihtiyacı karşılamayı umuyoruz" şeklinde konuştu. Clover'ın aşı adayının protein bazlı teknolojisi, Novavax'ın koronavirüs aşısındaki teknolojiye benziyor. ABD merkezli Novavax'ın aşısı düzenleyici ve üretim gecikmeleri nedeniyle yalnızca Endonezya'dan onay almıştı.

Clover Biopharmaceuticals, eylül ayında üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısının faz 2 ve faz 3 denemelerinin sonuçlarını yayımladı. Beş kıtada 30 bin gönüllüyü kapsayan denemeler, aşının yeni tip koronavirüsü önlemede yüzde 67, ciddi vakaları ve ölümleri önlemede ise yüzde 100 oranında etkili olduğu tespit edildi.

Çin merkezli şirket tarafından yapılan faz 2 ve faz 3 denemeleri, söz konusu COVID-19 aşı adayının Delta da dahil olmak üzere virüsün çeşitli varantlarına karşı etkili olduğunu gözler önüne serdi. Yeni tip koronavirüs aşısının Mu varyantına karşı yüzde 58, Delta varyantına karşı ise yüzde 79 oranında etkili olduğu belirtildi. SCB-2019 olarak isimlendirilen aşı iki dozdan oluşuyor.

Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) CEO'su Richard Hatchett, yaptığı açıklamada, klinik çalışmaların sonuçlarının çok cesaret verici olduğunu söyledi. Hatchett, "Veriler, Clover aşısının olumlu güvenlik profilini ve SARS-CoV-2'nin birden fazla varyantına karşı etkinliğini göstermektedir" ifadelerine yer verdi.