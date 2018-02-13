Bill ve Melinda Gates, ABD'nin Eğitim Sisteminden Şikayetçi

Bill ve Melinda Gates, her yıl olduğu gibi yine kendileri ve vakıfları hakkında merak edilen sorulara cevap verdikleri yıllık mektuplarını yayınladılar.

Bill ve Melinda Gates Vakfı, 2000 yılından bu yana dünyayı daha iyi bir yer yapmak için çalışıyor. Sıtma, açlık, çocuk hakları ve eğitimde fırsat eşitsizliği gibi küresel sorunları çözmeyi amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Bill ve Melinda Gates Vakfı, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteriyor.

Bugün, Bill ve Melinda Gates kendilerine gelen soruları cevaplandırdıkları 10'uncu yıllık mektuplarını yayınladı. İnsanların sıkça sorduğu 10 soruyu yanıtlayan ikili, her şeyi tüm şeffaflığıyla paylaşarak harika bir işe daha imza attı.

ABD'deki eğitim kurumlarına verdikleri destekle ilgili bir soruya cevap veren Bill Gates, ABD eğitiminin gelişmesi için harcadıkları milyarlarca dolara rağmen sonuçtan henüz memnun olmadıklarını dile getirdi. Gates, "Eğitim alanındaki gelişmelerin yeterli seviyede olduğunu düşünmüyoruz. Maalesef, son on yılda bir miktar ilerleme kaydedilmesine karşın, Amerika'daki devlet okulları mezun vermede sıkıntı yaşıyor. Ve bu oran ne yazık ki dezavantajlı öğrencilerde çok daha kötü" dedi.

Bill ve Melinda Gates Vakfı, Amerika'daki üniversitelerin mezuniyet oranlarını yükseltmek için, bu konuda düşük bir performans gösteren okulları başka bir yapıya dönüştürmeyi amaçlayan programlara büyük bir kaynak ayırmıştı.

2008 yılında, öğrencilerin standart test puanlarına dayalı olarak öğretmenleri değerlendiren ve çoğunlukla ücretlerini ve meslek statüsünü belirleyen bir sistemi hayata geçiren vakıf, tartışmaların odağında kalmıştı. Zira bazı eğitim uzmanları, bu yaklaşımın öğretmenlerin gelişmesine katkı vermediğini düşünüyor. Ancak bugün gelinen noktada ABD'deki 30 eyalet, okulların öğretmen değerlendirmelerinde test puanlarını dikkate almasını zorunlu kılıyor.

Gates mektupta, ABD eğitimini iyileştirmek için güçlü liderlik, kanıtlanmış eğitim uygulamaları ve sağlıklı bir okul kültürünün başat faktör olduğunu söylüyor.

Melinda Gates ayrıca, vakfın ülke çapında orta ve lise eğitimini geliştirme stratejisini de açıkladı. Eğitimcilerin kendi stratejilerini oluşturmalarına ve uygulamalarına yardımcı olmaya çalışacaklarını belirten Gates, "Vakıf, öğretmenlerin ve yöneticilerin veri toplamalarına, analiz etmelerine ve planladıkları stratejileri fonlamaya yardımcı olacak" dedi. Gates, dünyadaki küresel sorunlara daha iyi çözümler üretmek için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.