Billie Eilish Yeni Saçı ile Instagram'da Rekor Kırdı!

Billie Eilish yeni saçı ile dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Instagram'da yeni bir rekor kırdı. Önceden yeşil ve siyah renkli saçlara sahip olan dünya çapında ünlü şarkıcının yeni stilini görenlerin ağzı açık kaldı.

Billie Eilish Yeni Saçı ile Nasıl Görünüyor?

NTV'deki habere göre 7 Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Eilish, saç stilinde büyük bir değişikliğe gitti ve saçlarını onu yeşil ve siyah saçları ile tanıyanları şaşkına çevirecek bir renge boyattı. 2001 doğumlu şarkıcı, saçını açık sarı renge boyattı.

Eilish, saçının yeni halini onu Instagram'da takip eden hayranlarına göstermeden önce paylaşmış olduğu bir hikayede saçının yeni rengini tahmin etmelerini istedi. Eilish, kendisine gelen tahminlerin üzerinden bir süre geçtikten sonra saçlarının sarı renkte olduğu bir fotoğrafını paylaştı.

Eilish'in saçının sarı renkte olduğu fotoğraf yalnızca 6 dakika içerisinde 1 milyon beğeni aldı ve şarkıcı bununla beraber Instagram tarihinde yeni bir rekorun altına imza attı. Bu rekor daha önce Selena Gomez'in 2018'de paylaşmış olduğu 26. yaş fotoğrafına aitti.

Gomez, Instagram beğeni rekoru kırdığı bu fotoğrafı ile 13 dakika içinde 1 milyon beğeni sayısına ulaşarak bu zamana kadar Instagram rekorunu elinde tutmayı başarmıştı ancak Eilish'in yeni saçlarının olduğu fotoğrafın bu kadar kısa süre içerisinde elde ettiği beğeni sayısı, Gomez'in tahtından olmasına yol açtı.

Billie Eilish Kimdir?

Billie Eilish, 2014'te yayımlamış olduğu ilk şarkısı Ocean Eyes'in beklenmedik bir popülarite yakalamasından bu yana müzik sektörünün en önemli ve en popüler isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. 19 yaşındaki genç şarkıcı, " When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" albümünü yayımladıktan sonra en popüler şarkılarından bir tanesi Bad Guy oldu.

Dünyanın en çok ziyaret edilen ve günlük milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan video paylaşım platformlarından YouTube, yapay zeka ile Eilish'in en çok beğenilen ve ünlenmesinin en önemli nedenlerinden biri olan şarkılarından Bad Guy için geçtiğimiz aylarda sonsuz bir video döngüsü oluşturdu. Infinite Bad Guy olarak isimlendirilen bu AI destekli sayfada Bad Guy'ı bir döngü içerisinde dinleyebilirsiniz.