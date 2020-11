Billie Ellish’in Bad Guy Şarkısı İçin Sonsuz Video Döngüsü Oluşturuldu

Aylık ortalama olarak 2 milyar aktif kullanıcısı olan YouTube, Billie Ellish’in Bad Guy şarkısı için sonsuz video döngüsü oluşturdu. Döngü, Bad Guy için yapılan tüm coverlarla oluşturuldu. Şirket, video döngüsü oluşturmak için yapay zekanın yardımını aldı. Yapay zeka, kullanıcı başka bir videoya geçtiğinde yeni videonun önceki videoda kaldığı yerden devam etmesini sağlıyor.

Billie Ellish’in Bad Guy Şarkısı İçin Sonsuz Video Döngüsü Yapıldı

Billie Ellish, 2014 yılında yayımladığı ilk şarkısı Ocean Eyes’in beklenmedik popülaritesinden bu yana müzik sektöründeki en popüler isimlerden biri olmaya devam ediyor. 18 yaşındaki şarkıcı, geçen yıl “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” albümünü yayımladı ve Bad Guy şarkısı en popüler şarkılarından biri oldu. İnsanlar bu şarkı için sayısız cover yaptı.

Dünyanın en çok kullanılan video paylaşım platformlarından YouTube, yapay zekanın desteğine başvurup Billie Ellish’in en çok beğenilen ve ünlenmesini sağlayan şarkılarından Bad Guy için sonsuz video döngüsü oluşturdu.

“Infinite Bad Guy” olarak adlandırılan yapay zeka destekli sayfa söz konusu şarkının resmi müzik klibi 1 milyar görüntüleme sayısına ulaşmasını kutlamak amacıyla tasarlandı. Bu, YouTube’a göre dünyanın ilk sonsuz müzik videosu oldu. Şirket, video paylaşım platformunda yer alan tüm Bad Guy şarkılarını bir arada toplamak için yapay zekayı kullandı.

Billie’nin şarkısı için oluşturulan sayfa, kendisini ziyaret eden internet kullanıcılarını estetik yönden harika bir arayüzle karşılıyor. Oynatma butonuna tıkladıktan sonra araç ilk olarak şarkının resmi müzik klibi oynatıyor. Resmi klip oynatılmaya başladıktan sonra solda ve sağda yer alan videolardan herhangi birinin üzerinde yer alan “Click to Play” yazısına tıklayabilir ve o videoya bir önceki videoda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Aracı benzersiz kılan nokta, bir videodan diğerine geçildiğinde ikinci videonun ilk videonun bittiği yerden başlamasıdır. Bununla birlikte, şarkı için yapılan her cover farklı bir ritme sahip olduğundan ses kalitesi gibi birtakım farklılıklar görebilirsiniz. Şarkının sonuna doğru gelindiğinde ise şarkının ritmindeki değişikliği göstermek için kullanıcı arayüzü yeşil renkten kırmızı renge doğru bir değişim gösteriyor.

Ekranın sağ alt kısmındaki paylaşma butonuna tıkladığınızda döngü duraklatılıyor ve bir istatistik ekranı açılıyor. Burada kaç dakika harcadığınızı ve şarkının kaç farklı versiyonunu dinlediğinizi öğrenebilirsiniz.